Гора лінивих пиріжків з мінімуму інгредієнтів: м'які та ніжні, як пух!

Приготувати гору смачних і ніжних пиріжків можна за одну годину. І для цього вам не потрібно буде витрачати багато часу на випічку, а набір продуктів для цих лінивих пиріжків - зовсім мінімальний.

Як приготувати гору лінивих пиріжків з картоплі - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що вам знадобиться:

Картопля очищена - 500 г

Відвар картопляний - 300 мл

Сіль - 1 ст. ложка

Яйце - 1 шт.

Цукор - 1 ст. ложка

Сухі дріжджі - 1 ч. ложка (7 г)

Борошно - 500-550 г

Рослинна олія - 2 ст. ложки

За бажанням можна додати кріп та чорний мелений перець

Як приготувати ліниві пиріжки

Картоплю очистити, нарізати та скласти в каструлю. Залити окропом та поставити на вогонь. Варимо до готовності, наприкінці додаємо ложку солі та розчиняємо. Потім знімаємо каструлю з вогню.

Зливаємо відвар в окремий посуд і розминаємо картоплю у пюре. Розбиваємо 1 яйце, додаємо цукор та дріжджі. Дріжджі потрібно додавати в теплу картоплю. Потім додаємо охолоджений картопляний відвар, і все ще раз добре перемішуємо.

Борошно просіюємо та додаємо частинами, замішуємо тісто. Воно має бути ніжним і сильно прилипати до рук. Як тільки тісто збереться в купку, додаємо олію і ще раз обминаємо.

Накриваємо миску з рушником тестом і залишаємо на 45 хвилин в теплому місці для підйому. Далі тісто викладаємо на робочу поверхню, присипану мукою. Обминаємо тісто і ділимо на частини.

Кожну частину скочуємо в кульку. Руки можна змастити олією або борошном.

У глибоку сковороду наливаємо олію, як для фритюру. Кульки викладаємо в гарячу олію та зменшуємо вогонь до середнього. Пиріжки швидко збільшуються в об'ємі та швидко стають рум'яними. Смажимо їх з двох боків, а потім викладаємо на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Перед кожною закладкою розжарюємо масло, а потім одразу зменшуємо вогонь до середнього - щоб пиріжки не згоріли.