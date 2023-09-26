Залишилось лише кілька днів: які купюри та монети не прийматимуть з 1 жовтня

Які гроші виведуть з обігу

Як повідомляють у Нацбанку, з 1 жовтня 2023 року українці перестануть користуватися дрібними монетами: 1, 2, 5 та 25 копійок.

Також з обігу вийдуть паперові купюри. Це стосується банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень - які були випущені до 2003 року чи раніше.

Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня (фото: Нацбанк)

Що робити з грошима, які виходять з обігу

Такі купюри та монети можна віднести до найближчого відділення банку та обміняти на нові. Зробити це можна до 30 вересня 2023 року. З 1 жовтня банки обмін здійснювати вже не будуть.

Для обміну слід звертатися:

національний банк України

У Києві: Контрактова пл., 2А

У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13

У Львові: вул. Коперника, 4

В Одесі: вул. Рішельєвська, 8

У Харкові: Театральна пл., 1

У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91

Також обмін здійснюватимуть в уповноважених банках - АТ Ощадбанк, АТ КБ ПриватБанк, АТ Райффайзен Банк, АТ ПУМБ.

Актуальну інформацію про те, в яких саме відділеннях та філіях здійснюватимуть обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

Важлива інформація! Обміняти монети та паперові купюри на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, українці можуть без стягнення плати за проведення обміну.