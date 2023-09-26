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Осталось всего несколько дней: какие купюры и монеты не будут принимать с 1 октября

Какие купюры и монеты выходят из оборота с 1 октября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 октября из оборота выйдут некоторые монеты и бумажные купюры. Из обращения их будут изымать и пользоваться ими при расчете будет уже нельзя. Стоит проверить свои накопления дома, чтобы успеть сдать деньги в банк.

Какие купюры и монеты перестанут использоваться с 1 октября, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие деньги выведут из оборота

Как сообщают в Нацбанке, с 1 октября 2023 года украинцы перестанут пользоваться мелкими монетами: 1, 2, 5 и 25 копеек.

Также из оборота выйдут бумажные купюры. Это касается банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен - которые были выпущены до 2003 года или ранее.

Какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября (фото: Нацбанк)

Что делать с деньгами, которые выходят из оборота

Такие купюры и монеты можно отнести в ближайшее отделение банка и обменять на новые. Сделать это можно до 30 сентября 2023 года. С 1 октября банки обмен совершать уже не будут.

Для обмена нужно обращаться:

Национальный банк Украины

  • В Киеве: Контрактовая пл., 2А
  • В Днепре: ул. Воскресенская, 13
  • Во Львове: ул. Коперника, 4
  • В Одессе: ул. Ришельевская, 8
  • В Харькове: Театральная пл., 1
  • В Хмельницком: ул. Владимирская, 91

Также обмен будут производить в уполномоченных банках - АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ.

Актуальную информацию о том, в каких именно отделениях и филиалах будут производить обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

Важная информация! Обменять монеты и бумажные купюры на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые есть в обороте, в суммах, кратных 10 копейкам, украинцы могут без взимания платы за проведение обмена.

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