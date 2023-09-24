Такої купюри ви точно не бачили! У США на аукціоні продали банкноту майже за півмільйона

На аукціоні в США продали дуже рідкісну купюру номіналом у 10 000 доларів, яку було випущено за часів Великої депресії. Вона була надрукована у 1934 році й на купюрі зображено міністра фінансів того часу.

Що це за купюра і яку суму її продали на аукціоні, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN.

За даними аукціонного будинку Heritage Auctions, банкнота Федеральної резервної системи була випущена 1934 року. Вона була сертифікована Гарантією паперових грошей (PMG) та отримала оцінку виняткової якості паперу (EPQ).

Купюру випустили в Бостоні й на ній зображено особу міністра фінансів Селмона П. Чейза, який очолював це міністерство під час президента Лінкольна.

За словами віце-президента з валютних операцій Heritage Auctions Дастіна Джонсона, купюри великого номіналу завжди викликали інтерес колекціонерів усіх рівнів.

Банкнота в 10 тисяч доларів вважається однією з найрідкісніших і найдорожчих, вона поступається за ціною тільки золотому сертифікату на 100 000 доларів, випущеному в 1934 році.

Унікальна купюра номіналом у 10 000 доларів (скриншот CNN)

За останні роки було виявлено 18 екземплярів такої купюри та продана цієї п'ятниці, за оцінкою експертів, має найвищі оцінки.

На аукціоні Long Beach Expo банкнота у 10 тисяч доларів була продана за рекордну суму - за 480 000 доларів.

І це значно вище за суми, які були раніше. У 2020 році було продано подібну купюру за 384 000 доларів.

За даними вебсайту Музею американських фінансів, банкнота у 10 000 доларів була банкнотою найвищого номіналу, яка була у публічному обігу. Така купюра використовувалася лише для переказу коштів між федеральними резервними банками.

Однак купюра на аукціоні ніколи раніше не була в обігу. Варто зазначити, що через невикористання банкноти номіналом 500 доларів і більше перестали випускати 1969 року. З того часу банкнота у 100 доларів стала купюрою найвищого номіналу, яку випускають у США.

На паралельному аукціоні за шалену суму було продано унікальну золоту монету 1899 року з подвійним орлом. Номінал цієї монети - 20 доларів і на ній зображено портрет глави Свободи. Вона була продана на аукціоні за рекордні 468 тисяч доларів.

За даними аукціонного будинку, було випущено лише 84 монети такого типу і до нашого часу їх збереглося близько 30.

Унікальна золота монета, яку продали майже за півмільйона доларів (скриншот CNN)