Залишилася цегла після будівництва? Ось, як її використати в саду

Для чого можна використати цеглу в саду

Багато чого залежатиме від того, скільки цегли може бути використано - навряд її залишилося багато. Тож краще орієнтуватися на невеликі, однак практичні проєкти - хоча це не будівництво садового сараю.

Ось кілька найкращих способів повторного використання старої цегли.

Зробити огорожі для ландшафтних зон

Залишки цеглу можна використати для того, щоб огородити клумби, ділянки навколо дерев або газон.

До того ж є кілька різних варіантів: ви можете розмістити цеглини по периметру, щоб їх було легко переміщати або ж ви можете вирити неглибоку траншею розміром з цеглину і розташувати всередині цеглини так, щоб вони були занурені в ґрунт.

Або ж можна зробити конструкцію ще більш міцною, додатково використавши цемент.

Побудувати багатоярусні грядки

Стара цегла також чудово підходить для створення багатоярусних грядок або ж клумб, які не лише виконують практичну функцію, а й додають візуальної "родзинки" саду.

Зробити садову доріжку

Якщо у вас багато цегли, ви можете використати її, щоб вимостити доріжку у саду або внутрішньому дворику.

Проте навіть якщо цеглин не надто велика кількість, цього може бути достатньо, щоб створити стійкі місця в найбільш "болотистій" частині вашого саду, на випадок рясних злив.

Створити місце для вогнища

Проводити більше часу на свіжому повітрі біля багаття - чудова ідея, особливо, якщо для вогнища є облаштована ділянка.

Це не надто складний проєкт, який можна зробити самостійно - адже не потрібно будувати величезний мангал, достатньо лише викласти ділянку цеглою, скріпивши її бетоном, щоб вогонь не поширився на рослини.