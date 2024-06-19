Остались кирпичи после строительства? Вот, как использовать их в саду

Для чего можно использовать кирпич в саду

Многое будет зависеть от того, сколько кирпичей может быть использовано - вряд ли его осталось много. Так что лучше ориентироваться на небольшие, однако практические проекты - хотя это не строительство садового сарая.

Вот несколько лучших способов повторного использования старого кирпича.

Сделать ограждения для ландшафтных зон

Остатки кирпича можно использовать для того, чтобы оградить клумбы, участки вокруг деревьев или газон.

К тому же есть несколько разных вариантов: вы можете разместить кирпичи по периметру, чтобы их было легко перемещать или вы можете вырыть неглубокую траншею размером с кирпич и расположить внутри кирпичи так, чтобы они были погружены в грунт.

Или можно сделать конструкцию еще более прочной, дополнительно использовав цемент.

Построить многоярусные грядки

Старый кирпич также отлично подходит для создания многоярусных грядок или клумб, которые не только выполняют практическую функцию, но и добавляют визуальной "изюминки" саду.

Сделать садовую дорожку

Если у вас много кирпичей, вы можете использовать их, чтобы выложить дорожку в саду или внутреннем дворике.

Однако даже если кирпичей не слишком большое количество, этого может быть достаточно, чтобы создать устойчивые места в наиболее "болотистой" части вашего сада, на случай обильных ливней.

Создать место для костра

Проводить больше времени на свежем воздухе у костра - отличная идея, особенно, если для костра есть обустроенный участок.

Это не слишком сложный проект, который можно сделать самостоятельно - ведь не нужно строить огромный мангал, достаточно лишь выложить участок кирпичом, скрепив его бетоном, чтобы огонь не распространился на растения.