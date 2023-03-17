"Залишила серветку в тілі 7-річного хлопчика": під Києвом лікарка піде під суд за помилку

Під Києвом судитимуть лікарку, яка під час операції залишила серветку в тілі 7-річного пацієнта.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Представники Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру лікарці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.
"У хірургічному відділенні однієї з лікарень області 7-річному хлопчику проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини шматок серветки, залишеної після попередньої операції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Лікарку звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Їй інкримінують статтю ч. 2 ст. 140 КК України.
Зазначимо, що за цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. А також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Поки триває слідство, додаткових деталей справи Бориспільська прокуратура не повідомляє.
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