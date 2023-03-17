"Оставила салфетку в теле 7-летнего мальчика": под Киевом врач пойдет под суд за ошибку

Под Киевом будут судить врача, которая во время операции оставила салфетку в теле 7-летнего пациента.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Представители Бориспольской окружной прокуратуры сообщили о подозрении врачу по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.
"В хирургическом отделении одной из больниц области 7-летнему мальчику проведено оперативное вмешательство. После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет". Там ему проведено повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал с тела ребенка достал кусок салфетки, оставленной после предварительной операции", - говорится в сообщении правоохранителей.
Врач обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Ей инкриминируют статью ч. 2 ст. 140 УК Украины.
Отметим, что по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Пока идет следствие, дополнительных деталей дела Бориспольская прокуратура не сообщает.
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