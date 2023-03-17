Жінка у Вінниці прожила 18 років з медінструментом, і тепер може отримати майже мільйон

У Вінниці жінка подала в суд на Вінницький Військово-медичний Центр ВПС України, де їй робили операцію 18 років тому. Річ у тому, що весь цей час в її тілі перебував медичний інструмент, про який хірурги забули. Постраждалій повинні виплатити компенсацію.

Про це йдеться в рішенні Вінницького апеляційного суду.

Деталі вінницького інциденту

У 2005 році вінничанку прооперували у Вінницькому Військово-медичному Центрі ВПС. Тоді хірурги "забули" дістати з неї медичний інструмент, який залишився в тілі жінки на цілих 18 років!

Після цього вона зверталася до лікарів з болем у животі, задишкою та підвищеною втомлюваністю. У 2019 році вона потрапила до лікарні, де під час обстежень в її тілі виявили шпатель Ревердена. За розмірами він приблизно 30 сантиметрів у довжину.

Шпатель Ревердена (фото: surgiwelomed.ua)

Вінничанка зазначає, що жодних операцій, окрім тієї злощасної, не мала. На фоні погіршення самопочуття їй навіть призначили третю групу інвалідності.

За час із 2005 по 2019 роки жінка вимагає в лікарні, де оперувалася, моральне відшкодування розміром 5 000 гривень.

У грудні 2022 суд постановив стягнути з госпіталю майже 4 000 гривень за матеріальну шкоду, витрати на судмедекспертизу та послуги юриста по 5 000 гривень та 885 000 компенсації за моральну шкоду.

Загальна сума відшкодування складає майже 900 000 гривень!

Реакції лікарів

Військово-медичний центр подав апеляцію, пояснюючи тим, що грошова компенсація не відповідна.

Звинувачений хірург пояснював, що шпатель Ревердана не використовується в тому типі хірургічного втручання, яке проводили пацієнтці. Інший лікар стверджує, що не пам'ятає всіх обставин операції, адже це було досить давно.