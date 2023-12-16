Тарас Тополя сказав, чому проти виступів у прифронтовій зоні

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя висловився про артистів, які їздять виступати у зону бойових дій до захисників. На думку музиканта, зараз в окопах - не до пісень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для NV.

Тарас Тополя про виступи у прифронтовій зоні

За словами співака, йому складно відповісти, де потрібно бути нашим артистам. Однак він вважає, що давати концерти для бійців у прифронтовій зоні - не є доречним.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Зараз мені складно відповісти, де місце артиста - чи на передовій, чи десь в актовій залі якоїсь бригади. Давайте будемо відвертими, в окопах - не до пісень. Приїжджають співати на якусь третю лінію, де знаходиться штаб бригади, чи якась актова зала за 30 км від фронту", - поділився думкою Тополя.

Тим не менш, ті громадяни, каже він, які залишились в тилу, у будь-який момент зможуть відправитися захищати Україну від окупантів. Це у випадку, якщо вони не виїхали за кордон.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Але, знову ж таки, я не стану нікого засуджувати. Вважаю, що якщо людина залишається тут, в Україні, і зараз, наприклад, цей співак чи співаки, чи музиканти, їздять з концертами, а завтра вони можуть піти на навчання на два місяці й відправитися на передову, тому що країна покличе їх", - зазначив фронтмен "Антитіл".

Нагадаємо, нещодавно виконавець розповів, що він разом з іншими учасниками гурту поїхав у волонтерську поїздку, і під час неї потрапив у ДТП.

Відповідні світлини співак опублікував у своєму Instagram.