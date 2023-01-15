Залежні стосунки. Як зрозуміти, що у вас проблеми і вирішити їх

Що таке залежні стосунки

"Навіть перебуваючи у розлуці, емоційно залежні жінки залишають свій фокус уваги на коханому чоловікові. Іншими словами, коли партнер не поруч, жінка ніби втрачає частину себе", - каже психолог.

Справа в тому, що залежні відносини побудовані на проекції ідеального батька чи матері. Тобто жінка прив'язується до свого чоловіка не тільки як до партнера - вона шукає в ньому батьківську фігуру (маму чи тата), яка зможе про неї подбати.

У таких взаєминах жінка потрапляє у своєрідний регрес - стан дитини, яка не може подбати ні про себе, ні про своїх дітей. По суті це захисний механізм, який є формою психологічного пристосування до стресової ситуації.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Ознаки таких взаємин

Деколи жінка навіть не підозрює, що залежна від партнера. Але про те, що у вас зовсім не сильна закоханість, як ви думаєте, а психологічна залежність, свідчать про такі ознаки:

Постійна потреба бути поряд із коханим

Замість того, щоб самостійно шукати вирішення проблеми - одразу звертаєтеся за допомогою до партнера.

Потребуєте схвалення з боку коханого, навіть коли приймаєте рішення самостійно.

"У стані залежності жінка не може почуватися самостійною особистістю. Не може виявити ні своє тіло, ні свої почуття, ні свої ментальні процеси. Вона просто потребує батьківського піклування. Свою базову потребу у захисті жінка намагається закрити залежними відносинами з партнером. А якщо ми не можемо подбати про свої базові потреби самі - завжди шукатимемо того чи ту, хто зможе це зробити за нас", - впевнена Альона Щербань.

Прислухайтесь до себе

У мирний час, коли терапевти працюють із залежністю у стосунках, вони радять жінкам переводити фокус уваги з партнера на себе. Простіше кажучи, рекомендують відстати від чоловіка і перестати його дошкуляти (не секрет, що регулярні прохання коханої швидко втомлюють чоловіка, подібну поведінку він сприймає негативно).

Але в сьогоднішніх реаліях до цієї проблеми потрібно ставитися більш трепетно.

Що робити, якщо ви звикли відчувати підтримку коханого, а зараз його немає поруч? Щоб не посилити ситуацію та вийти зі стану дитини, потрібно прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів.

Наприклад, коли ви відчуваєте тривогу і хочете терміново попросити партнера про допомогу, зупиніться та видихніть. Спробуйте усвідомити себе, подумки поставивши кілька запитань: "Скільки мені зараз років?", "Хто я?", "Де я?", "Хто знаходиться поряд зі мною?"

Відповіді на ці питання допоможуть прийти до тями. Прокинувшись, ви відмовитеся від пориву дзвонити партнерові. Ви знайдете сили, щоб вирішити проблему самостійно.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Ловіть момент

Феномен залежних відносин має прямий стосунок до фізичного стану людини. Спробуйте оцінити свій фізичний стан прямо зараз.

Візьміть аркуш паперу і напишіть, добре чи погано спите, чи правильно харчуєтеся, чи достатньо води п'єте? Прислухайтеся до себе, щоб зрозуміти, як ви дихаєте - це поверхневе дихання чи працює діафрагма? Прочитавши написане, подумайте чим можете допомогти своєму організму.

Якщо вас мучить безсоння - почніть провітрювати кімнату перед сном або частіше гуляйте на свіжому повітрі. Подумайте, як урізноманітнити своє меню, якщо в ньому недостатньо вітамінів. Освойте техніку правильного дихання (відеоуроків повно на YouTube).

Також оцініть рівень стресу тієї ситуації, яку зараз переживаєте (від 0 до 10). Якщо рівень стресу - 8-10 балів, варто звернутися за допомогою психолога, оскільки справа може дійти до панічних атак.

Феномен залежних відносин тим і небезпечний, що таїть у собі низку психологічних загроз. Особливо в період, коли жінка перебуває у розлуці з партнером.

І все ж таки в розлуці є і позитивний момент. Це чудовий період для того, щоб попрацювати над собою та повернутися до партнера оновленою та незалежною.