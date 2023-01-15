Зависимые отношения. Как понять, что у вас проблемы и решить их

Много пары сейчас переживают разлуку: кому-то пришлось, спасаться от войны и уехать за границу, чей-то любимый ушел на фронт… Особенно остро переживают разлуку те, кто эмоционально зависим от партнера
Как бороться с феноменом зависимых отношений, рассказывает психолог Алена Щербань.
"Даже находясь в разлуке, эмоционально зависимые женщины оставляют свой фокус внимания на любимом мужчине. Другими словами, когда партнер не рядом, женщина как будто теряет часть себя", - говорит психолог.
Дело в том, что зависимые отношения построены на проекции идеального родителя. То есть, женщина привязывается к своему мужчине не только как к партнеру - она ищет в нем родительскую фигуру (маму или папу), которая сможет о ней позаботиться.
В таких отношениях женщина попадает в своеобразный регресс - состояние ребенка, который не может позаботиться ни о себе, ни о своих детях. По сути, это защитный механизм, который является формой психологического приспособления к стрессовой ситуации.
Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)
Порой женщина даже не подозревает, что зависима от партнера. Но о том, что у вас вовсе не сильная влюбленность, как вы думаете, а психологическая зависимость, говорят следующие признаки:
"В состоянии зависимости женщина не может чувствовать себя самостоятельной личностью. Не может обнаружить ни свое тело, ни свои чувства, ни свои ментальные процессы. Она просто нуждается в родительской опеке. Свою базовую потребность в защите женщина пытается закрыть зависимыми отношениями с партнером. А если мы не можем позаботиться о своих базовых потребностях сами - всегда будем искать того или ту, кто сможет это сделать за нас", - уверена Алена Щербань.
В мирное время, когда терапевты работают с зависимостью в отношениях, они советуют женщинам переводить фокус внимания с партнера на себя. Проще говоря, рекомендуют отстать от мужчины и перестать его донимать (не секрет, что регулярные просьбы любимой быстро утомляют мужчину, подобное поведение он воспринимает негативно).
Но в сегодняшних реалиях к этой проблеме нужно относиться более трепетно.
Что делать если вы привыкли ощущать поддержку любимого, а сейчас его нет рядом? Чтобы не усугубить ситуацию и выйти из состояния ребенка, нужно прислушаться к своим внутренним ощущениям.
Например, когда вы испытываете тревогу и хотите срочно попросить партнера о помощи, остановитесь и отдышитесь. Попробуйте осознать себя, мысленно задав несколько вопросов: "Сколько мне сейчас лет?", "Кто я?", "Где я?", "Кто находится рядом со мной?".
Ответы на эти вопросы помогут прийти в себя. Очнувшись, вы откажетесь от порыва звонить партнеру. Вы найдете силы для того, чтобы решить проблему самостоятельно.
Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)
Феномен зависимых отношений имеет прямое отношение к физическому состоянию человека. Попробуйте оценить свое физическое состояние прямо сейчас.
Возьмите лист бумаги и напишите, хорошо или плохо вы спите, правильно ли питаетесь, достаточно ли воды пьете? Прислушайтесь к себе, чтобы понять, как вы дышите - это поверхностное дыхание или работает диафрагма? Прочитав написанное, подумайте, чем можете помочь своему организму.
Если вас мучает бессонница - начните проветривать комнату перед сном или чаще гуляйте на свежем воздухе. Подумайте, как разнообразить свое меню, если в нем недостаточно витаминов. Освойте технику правильного дыхания (видеоуроков полно на YouTube).
Также оцените уровень стресса той ситуации, которую сейчас переживаете (от 0 до 10). Если уровень стресса - 8-10 баллов, стоит обратиться за помощью психолога, поскольку дело может дойти до панических атак.
Феномен зависимых отношений тем и опасен, что таит в себе ряд психологических угроз. Особенно в период, когда женщина находится в разлуке с партнером.
И все же в разлуке есть и позитивный момент. Это прекрасный период для того, чтобы поработать над собой и вернуться к партнеру обновленной и независимой.
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