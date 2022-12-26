Дитяче виховання, яке руйнує дорослі стосунки. Яка травма ваша?

Психологи виділяють чотири так званих "типи прив'язаності", які формуються в дитинстві. Саме від ставлення до дитини в родині залежить, як, будучи дорослою, вона розвиватиме свої стосунки.

Яке виховання може нашкодити в дорослому віці - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чотири типи прив’язаності у сім’ї та їхній вплив на доросле життя

Надійна

Це - найкращий тип, що формується у дружних сім’ях, де батьки підтримують з дітьми емоційний контакт.

Стаючи дорослими, такі діти легко налагоджують стосунки, бо почуваються вартими любові. Вони поважають партнера та готові до розумних компромісів. Звісно, і у них трапляються проблеми, але вони родом не з дитинства.

Тривожна (уникнення)

Формується у дітей, батьки яких не підтримують дитину емоційно, не задовольняють її потреби, відштовхують. При чому незалежно від причин, якими зумовлена ця поведінка.

У дорослому віці такі люди схильні приховувати свої почуття, уникати близьких взаємин. Вони ніби тримають партнера на відстані. Але насправді людям з тривожним типом надзвичайно потрібна підтримка та стосунки, інакше вона почувається самотньою.

Дезорієнтована

Виникає у дітей, яких фізично карали, чи в сім’ї панувала сувора атмосфера. Вони не почувалися у безпеці в родині.

У дорослому віці їхня поведінка суперечлива та часто змінюється. Приміром, вони можуть тривалий час прагнути стосунків, але, розпочавши їх, раптом припинять без видимих причин.

Амбівалентна

Такий тип формується, коли поведінка батьків непослідовна, непередбачувана. Вони то є поруч, то немає. Одне й те саме то забороняють, то без пояснень дозволяють. Дитина не розуміє, як поводитися, як заслужити батьківську любов.

Стаючи дорослими такі люди мають низьку самооцінку. У взаєминах дуже залежні від партнера, болісно реагують на будь-які зміни та постійно вимагають підтвердження любові.

Зрозуміти, свій тип прив'язаності можна, пройшовши тест за посиланням.

Зазначимо, що автором концепції є англійський психоаналітик і психіатр Джон Боулбі, і ця інформація не є чимось на кшталт діагнозу. Якщо ви маєте проблеми у стосунках, то з цим вам може допомогти професіональний психолог.