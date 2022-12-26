Дитяче виховання, яке руйнує дорослі стосунки. Яка травма ваша?
Психологи виділяють чотири так званих "типи прив'язаності", які формуються в дитинстві. Саме від ставлення до дитини в родині залежить, як, будучи дорослою, вона розвиватиме свої стосунки.
Яке виховання може нашкодити в дорослому віці - читайте нижче в нашому матеріалі.
Чотири типи прив’язаності у сім’ї та їхній вплив на доросле життя
- Надійна
Це - найкращий тип, що формується у дружних сім’ях, де батьки підтримують з дітьми емоційний контакт.
Стаючи дорослими, такі діти легко налагоджують стосунки, бо почуваються вартими любові. Вони поважають партнера та готові до розумних компромісів. Звісно, і у них трапляються проблеми, але вони родом не з дитинства.
- Тривожна (уникнення)
Формується у дітей, батьки яких не підтримують дитину емоційно, не задовольняють її потреби, відштовхують. При чому незалежно від причин, якими зумовлена ця поведінка.
У дорослому віці такі люди схильні приховувати свої почуття, уникати близьких взаємин. Вони ніби тримають партнера на відстані. Але насправді людям з тривожним типом надзвичайно потрібна підтримка та стосунки, інакше вона почувається самотньою.
- Дезорієнтована
Виникає у дітей, яких фізично карали, чи в сім’ї панувала сувора атмосфера. Вони не почувалися у безпеці в родині.
У дорослому віці їхня поведінка суперечлива та часто змінюється. Приміром, вони можуть тривалий час прагнути стосунків, але, розпочавши їх, раптом припинять без видимих причин.
- Амбівалентна
Такий тип формується, коли поведінка батьків непослідовна, непередбачувана. Вони то є поруч, то немає. Одне й те саме то забороняють, то без пояснень дозволяють. Дитина не розуміє, як поводитися, як заслужити батьківську любов.
Стаючи дорослими такі люди мають низьку самооцінку. У взаєминах дуже залежні від партнера, болісно реагують на будь-які зміни та постійно вимагають підтвердження любові.
Зрозуміти, свій тип прив'язаності можна, пройшовши тест за посиланням.
Зазначимо, що автором концепції є англійський психоаналітик і психіатр Джон Боулбі, і ця інформація не є чимось на кшталт діагнозу. Якщо ви маєте проблеми у стосунках, то з цим вам може допомогти професіональний психолог.
Раніше ми писали, яке виховання дитини може зіпсувати її доросле особисте життя.
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