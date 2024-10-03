Залевський зізнався, як живе та лікується від тяжкої хвороби на пенсію в 2 тисячі гривень

Олексій Залевський - відомий дизайнер та режисер, якого багато хто пам'ятає завдяки програмі "Шанс". Нині він бореться з тяжкою хворобою. І виявилося, що грошей на лікування та життя в нього майже немає, адже пенсія складає 2 тисячі та 70 гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вийшло на його YouTube-каналі, Залевський пояснив, як йому вдається лікуватися та хто йому допомагає.

Дизайнер зазначив, що нині він отримує лише пенсію. Залевський вже оформив інвалідність, адже через тяжку хворобу йому важко стояти та довго ходити, бувало навіть таке, що він не міг встати з ліжка.

Олексій шукає роботу, намагається опанувати нові професії. Зокрема, дизайнер вчиться монтувати відео та іноді отримує якісь проекти. Втім, у вересні він взагалі нічого не заробив.

При цьому Залевський проходить лікування. Він зазначив, що одна МРТ коштує 4 тисячі гривень. І тому дизайнер має кредити та має змогу лікуватися та хоч якось себе забезпечувати завдяки допомозі друзів.

Нещодавно йому зробили операцію. Кошти на неї збирали усі небайдужі. Але це ще не кінець, вже за 10-15 років таку ж операцію доведеться робити ще раз.

"Зараз доходу офіційного немає. І неофіційного", - зізнався Залевський.

Втім, дизайнер зазначив, що йому вдалося "не влізти" у великі кредити. Він пригадав, як у минулому вже брав чималу суму в борг, і це принесло йому чимало хвилювань.

"Коли я купив офіс, я брав кредит в банку, тремтячими руками. Тоді я був в дуже тяжкому стані, тому що кожен місяць мені потрібно було 3 тисячі 500 доларів платити в банк. Це було жахливо", - розповів Олексій.

Яка хвороба у Залевського

Взимку цього року стало відомо, що дизайнер серйозно захворів. У нього діагностували некроз кісток. Олексій потребував допомоги та фінансової підтримки, а тому на операцію для нього проводився збір.

Нині ж Залевський заговорив про свій стан на тлі серйозного лікування.

"Мені зробили першу операцію і мені пересадили кістковий мозок. Зробили першу операцію, а потім маємо зробити ще дві операції. Тому що змінюється один суглоб, потім ти стабілізуєшся, а потім змінюється інший суглоб", - зазначив дизайнер.