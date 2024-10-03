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"Ця хвороба зі мною до кінця життя": Залевський заговорив про свій стан на тлі серйозного лікування

Четвер 03 жовтня 2024 17:16
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"Ця хвороба зі мною до кінця життя": Залевський заговорив про свій стан на тлі серйозного лікування Олексій Залевський (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер та режисер Олексій Залевський, який розкрив подробиці скандалу з Могилевською, прокоментував своє самопочуття на тлі невиліковної хвороби - некрозу кісток.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Справа в тому, що нещодавно у дизайнера діагностували захворювання, за якого кісткова тканина руйнується та уражаються суглоби. Без операції на стегнах йому загрожували інвалідність та втрата можливості ходити.

Однак у лютому цього року вийшло інтерв'ю із Залевським, після якого вдалося зібрати необхідну суму на лікування - 14 тисяч євро.

"Мені зробили першу операцію і мені пересадили кістковий мозок. Зробили першу операцію, а потім маємо зробити ще дві операції. Тому що змінюється один суглоб, потім ти стабілізуєшся, а потім змінюється інший суглоб", - зазначив дизайнер.

Також він розповів, що повністю вилікуватись від неї не можна.

"У тому річ, що ця хвороба зі мною до кінця життя. Цей суглоб працює в середньому 5-8-10 років. Через 5-8-10 років мені ці два суглоби треба знову міняти. Тобто знову наркоз, знову відновлювальні всі ці процеси та знову операція. Знову потрібно все це знімати і змінювати", - підсумував Олексій.

&quot;Ця хвороба зі мною до кінця життя&quot;: Залевський заговорив про свій стан на тлі серйозного лікування

Олексій Залевський (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)

Також він наголосив, що таку операцію потрібно буде знову повторювати, якщо він проживе ще 10 років.

А нещодавно його стан погіршився через запалення кісткової тканини.

"Місяць тому я підхопив вірус, і я два тижні не міг ходити зовсім. Я був прикутий до ліжка. І я приїхав до лікарні, я думав, що вже оперуватимуть, а насправді виявилося, що це запалення кісткових тканин. Я пропив місяць препарати і мені трохи полегшало. Ось зараз я стою", - розповів Олексій.

На відео цей момент можна переглянути з 1:22:55.

Раніше режисер повідомив про страшний діагноз і що він може виявитися прикутим до ліжка.

Також Інна Мірошниченко чесно розповіла про лікування названого сина та другу операцію.

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