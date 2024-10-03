ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залевский признался, как живет и лечится от тяжелой болезни на пенсию в 2 тысячи гривен

Четверг 03 октября 2024 20:52
UA EN RU
Залевский признался, как живет и лечится от тяжелой болезни на пенсию в 2 тысячи гривен Алексей Залевский (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Алексей Залевский - известный дизайнер и режиссер, которого многие помнят благодаря программе "Шанс". Сейчас он борется с тяжелой болезнью. И оказалось, что денег на лечение и жизнь у него почти нет, ведь пенсия составляет 2 тысячи и 70 гривен.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале, Залевский объяснил, как ему удается лечиться и кто ему помогает.

Дизайнер отметил, что сейчас он получает только пенсию. Залевский уже оформил инвалидность, ведь из-за тяжелой болезни ему тяжело стоять и долго ходить, бывало даже такое, что он не мог встать с постели.

Алексей ищет работу, пытается овладеть новыми профессиями. В частности, дизайнер учится монтировать видео и иногда получает какие-то проекты. Впрочем, в сентябре он вообще ничего не заработал.

При этом Залевский проходит лечение. Он отметил, что одна МРТ стоит 4 тысячи гривен. Поэтому у дизайнер есть кредиты, а также возможность лечиться и хоть как-то себя обеспечивать благодаря помощи друзей.

Недавно ему сделали операцию. Деньги на нее собирали все неравнодушные. Но это еще не конец, уже через 10-15 лет такую же операцию придется делать еще раз.

"Сейчас дохода официального нет. И неофициального", - признался Залевский.

Впрочем, дизайнер отметил, что ему удалось "не влезть" в большие кредиты. Он вспомнил, как в прошлом уже брал немалую сумму взаймы, и это принесло ему немало переживаний.

"Когда я купил офис, я брал кредит в банке, трясущимися руками. Тогда я был в очень тяжелом состоянии, потому что каждый месяц мне нужно было 3 тысячи 500 долларов платить в банк. Это было ужасно", - рассказал Алексей.

Какая болезнь у Залевского

Зимой этого года стало известно, что дизайнер серьезно заболел. У него диагностировали некроз костей. Алексей нуждался в помощи и финансовой поддержке, а потому на операцию для него проводился сбор.

Сейчас же Залевский заговорил о своем состоянии на фоне серьезного лечения.

"Мне сделали первую операцию и мне пересадили костный мозг. Сделали первую операцию, а потом должны сделать еще две операции. Потому что меняется один сустав, потом ты стабилизируешься, а потом меняется другой сустав", - отметил дизайнер.

К слову, недавно Залевский раскрыл детали скандала с Могилевской.

Кроме этого, Залевский рассказал о поступке Данилко, когда тот узнал о его болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
NEWS
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк