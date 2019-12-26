ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине хотят запретить секонд-хенд: все подробности

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 20:56
В Украине хотят запретить секонд-хенд: все подробности
Секонд-хенд в Украине могут запретить (фото: коллаж РБК-Украина)

Секонд-хенд в Украину могут перестать завозить

Министерство социальной политики может запретить ввоз на территорию Украины секонд-хенда. В данное время ведомство работает над этим, потому что государство теряет деньги на неоплате таможенных платежей. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, сообщает "Укринформ".

Коваль отметил, что Министерство соцполитики разрешит ввозить только оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарных и т.д.

Он подчеркнул, что такое решение министерства связано с тем, что в Украине очень часто под видом гуманитарной помощи без таможенного оформления завозят вещи, которые потом продают в соответствующих магазинах.

Коваль отметил, что по его подсчетах, каждую неделю из-за неуплаты таможенных платежей государство теряет около 2 миллионов долларов. При этом в год эта сумма составляет от 2 до 3 миллиардов гривен.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения на Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установкой на баланс", - отметил Коваль.

Напомним, что в Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд. Люди хотели первыми попасть в секонд-хенд и купить себе вещь подешевле. Некоторые покупают брендовые вещи в секонд-хенд, чтобы потом продать их подороже.

В Украине появится еще одна соцпомощь: какие категории смогут получить Стала известна сумма выплат на детей в 2020 году: будут ли платить 400 тысяч
Новости Украины Министерство социальной политики
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь