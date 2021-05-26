Закрытие неба для Беларуси: экономист объяснил, подорожают ли продукты в Украине

Украина закрыла авиасообщения с Беларусью с 26 мая после инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске и задержанием оппозиционного активиста Романа Протасевича. По оценкам экономиста Олега Пендзина, ограничение авиасообщения между странами никак не отразится на потребительской корзине украинцев.

Об этом эксперт рассказал в эфире канала " Украина 24 ".

Эксперт отметил, что 60% импорта из Беларуси в Украину - это топливо, при этом продукты составляют меньшую часть, соответственно "закрытие неба" никак не скажется на ценах.

"Сразу хочу отметить, что продукты питания в нашем импорте с Беларусью составляют чрезвычайно маленькую часть, немного меньше, чем мы туда экспортируем", - рассказал Пендзин.

По его мнению, переживания относительно возможного резкого изменения цен в потребительской корзине украинцев "вряд ли стоят внимания", ведь "там не такая большая сумма и не такие большие проценты".

При этом эксперт обратил внимание на ситуацию с поступлением топлива в Украину с белорусских нефтеперерабатывающих заводов, назвав это самым критичным вопросом.

"На сегодня 60% нашего импорта из Беларуси - это топливо, а если уж быть откровенным - российское и белорусское дизельное топливо составляет порядка 75% украинского рынка дизеля, это очень много", - говорит экономист.

Специалист напомнил, что определенные проблемы с поставками дизеля в Украину начались, когда белорусские заводы пошли на реконструкцию, и в настоящее время поставки осуществляются морским путем.

"Сейчас "Роснефть" начинает поставлять дизтопливо через Socаr (государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR, - Ред.)", - рассказал Пендзин.