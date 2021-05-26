Закриття неба для Білорусі: економіст пояснив, чи подорожчають продукти в Україні

Україна закрила авіасполучення з Білоруссю від 26 травня після інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську і затриманням опозиційного активіста Романа Протасевича. За оцінками економіста Олега Пендзина, обмеження авіасполучення між країнами ніяк не відіб'ється на споживчому кошику українців.

Про це експерт розповів в ефірі каналу " Україна 24 ".

Експерт зазначив, що 60% імпорту з Білорусі в Україну - це паливо, при цьому продукти складають меншу частину, відповідно "закриття неба" жодним чином не позначиться на цінах.

"Відразу хочу зазначити, що продукти харчування в нашому імпорті з Білоруссю становлять надзвичайно маленьку частину, трохи менше, ніж ми туди експортуємо", - розповів Пендзин.

На його думку, переживання щодо можливої різкої зміни цін у споживчому кошику українців "навряд чи варті уваги", адже "там не така велика сума і не такі великі відсотки".

При цьому експерт звернув увагу на ситуацію з постачанням палива в Україну з білоруських нафтопереробних заводів, назвавши це найкритичнішим питанням.

"На сьогодні 60% нашого імпорту з Білорусі - це паливо, а якщо вже бути відвертим - російське і білоруське дизельне паливо становить близько 75% українського ринку дизеля, це дуже багато", - говорить економіст.

Фахівець нагадав, що певні проблеми з поставками дизеля в Україну почалися, коли білоруські заводи пішли на реконструкцію, і в цей час поставки здійснюються морським шляхом.

"Зараз "Роснефть" починає поставляти дизпаливо через Ѕосаг (державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR, - Ред.)", - розповів Пендзин.