Стендап-комік Макс Вишинський: "Російський гумор - лайно, він не має права на існування"

Сьогодні в інтерв'ю Styler Макс розповідає, чи має гумор межі, про що ніколи не зможе жартувати та чому виступ для військових був найважчим в його житті. Також говорить про коміків-зрадників, російську пропаганду через гумор та про те, які жарти недоречні для українських стендаперів під час війни.

– Багато хто вважає, що український стендап сьогодні - це те само, наприклад, що "Квартал 95" чи "Дизель Шоу". Адже далеко не всі коміки підіймають дійсно гострі теми, а жартують про "побут". Погоджуєшся з цим?

– Скажу так: і "Квартал", і "Дизель Шоу" дуже давно на телебаченні, це естрадний гумор, який вже віджартував всі ці побуто-сімейні теми в тій формі, яка є актуальною для їхнього глядача.

Стендап - це свіжий жанр та індивідуальний погляд на щось. Погляд, який повинен відрізнятись від загальноприйнятого. Тому коли стендап-комік виходить і повторює теж саме, що вже було в телешоу безліч разів, то від нього це вже звучить дуже банально, і такій людині, я вважаю, в стендапі не місце.

Якщо ти переносиш ці речі у свій виступ, говориш: "Моя дружина засмутилася, що їй нема що вдягнути, але в неї ж повна шафа речей", і подібні жарти, то такому стендаперу буде важко, адже ці теми давно віджартовані. Про побут теж можна пожартувати цікаво, я на власному досвіді це знаю, бо є багато фідбеку.

Що таке банальний жарт в стендапі? Наприклад, що дівчата ображаються і йдуть плакати у ванну, наче в них там якесь особливе місце, де можна погорювати. Або про жіночу сумочку, в яку все поміщається. Ми так жартували, коли тільки розпочинали. Це було років 10 тому.

Зараз я жартую про те, що моя дружина, наприклад, не вміє готувати, я кажу це на сцені відверто, і живу з цим абсолютно нормально. І доношу до людей, що це прийнятно. Це звучить не тривіально. У такому випадку люди діляться на два табори: одні кажуть, що я підкаблучник, бо готую в нашій сім'ї, а інші - який я молодець, сучасний чоловік і дуже класний хлопець. Ось це тригерить. А якби я продовжував жартувати так, як робив це у 2013 році, то не було б, напевно, ні величезних залів, ні цього інтерв'ю.

Макс Вишинський з донькою (фото надане стендапером)

– Чи має гумор межі? Тобто, чи є теми, на які сьогодні в Україні жартувати не можна?

– Звичайно, будь-який гумор має межі, навіть чорний, на мою думку, він куди більше їх має. Жартувати по-чорному треба вміти, це повинно бути дуже тонко. Наприклад, багато молодих коміків зараз знімають та викладають в соцмережах свої відео, але це справжній крінж. Вони починають жартувати про секс, про некрофілію і на подібні теми, тому що думають - це і є "чорнуха". Ні!

Ось, наприклад, мій чорний жарт:

Як назвати дружину орка, приміняючи фемінітив - орчиха чи оркиня? Ні, вдова.

Це чорний жарт, який розлетівся, завірусився, є дотепним і має сенс. Не те, що я себе нахваляю... Просто я давно займаюся гумором і знаю межу. Тому не потрібно думати, що якщо комік вийшов і поматюкався хвилину, то це є чорний гумор.

Війна абсолютно кожного з нас зачепила і я не думаю, що про неї через років двадцять хтось зможе смішно пожартувати як, наприклад, ми зараз жартуємо про Чорнобиль. Так, це теж була глобальна катастрофа, величезна біда, але в народі сприймаються жарти про те, що якщо спіймав рибу в річці Прип'ять, то вона з тобою заговорить. Можливо, через те, що часу багато пройшло... Але не знаю... Моє покоління і майбутнє, яке відчуло весь цей жах, що зараз відбувається, не зможе з цього сміятися.

Багато коміків вже робили помилки, коли намагалися жартувати про війну, про жінок в ЗСУ, а потім записували відео, що нікого не хотіли образити. Вважаю, що такі люди ще не професіонали, та й навряд чи будуть, якщо відверто. Не можна жартувати на ті теми, які викликають у людей горе, мій мозок просто фізично, морально та професійно не вигадає такий жарт. Треба бути професіоналом в тому плані, що якщо в тебе немає аргументів у вигляді жартів або просто аргументів, то не треба намагатися погано жартувати про жінок, про дітей, про інші сімейні речі, тому що забагато сексизму в українському стендапі.

Знову ж таки - це до першого питання, через те що є народний гумор, і багато коміків, вважають, що раз це смішить людей, значить можна так жартувати і в стендапі. Я маю багато прикладів, коли люди у прекрасних стосунках, але чоловік виходить на сцену і каже, що в нього дружина тупа. Як про таке взагалі можна говорити?

– У тебе особисто є якісь повчальні, веселі чи милі історії про те, як гумор підіймає бойовий дух військових чи звичайних українців сьогодні? Можливо, комусь саме твій стендап повернув віру в життя...

– Я виступав перед військовими в госпіталі. Морально для мене це був найважчий виступ в житті, хоча реакція військових була просто феноменальна, їм все дуже заходило, вони аплодували, сміялися. Було дуже приємно, коли я вийшов і сказав, що в мене народилась донька і хотів переходити до жарту з цього приводу, а вони мене так підтримали оплесками. Для мене було дуже символічно, що ті, хто захищають наше життя, підтримали його продовження у вигляді немовляти, яке народилося в моїй сім'ї, і всіх дітей, які народжуються в період війни.

Дуже важко вибрати матеріал для таких виступів. Ось що розповідати військовим, котрі повернулись з "нуля"? Про те, як я біднесенький два дні просидів без світла? Мені здається, це недоречно. Але ті теми, які я розповідав про стосунки з дружиною, про народження дитини, як ми були на партнерських пологах - все це їм дуже сподобалося. Я був вражений їхньою щирістю і через те, що вони пройшли, але були такі щасливі просто почути цей гумор. Я вклоняюсь перед всіма нашими військовими. Хоч виступав я для них, але їхні оплески більше мені підняли дух, і я зрозумів, що все буде добре.

Ще з таких історій про мій стендап... В мене був сольний концерт про народження дитини "У вас дівчинка". Один чоловік, який хотів придбати квитки, зв'язався з моєю менеджеркою і просто почав розповідати, що хоче купити квитки, де саме це зробити, тому що в нього дружина вагітна за кордоном і буде народжувати дівчинку, тому він хоче прийти послухати, як це - коли в тебе народилася донька.

Мені це так гріло душу, що я якось відкрию людині цей світ. Я коли виступав, думав: може, це він сидить в третьому ряду чи в п'ятому, а може в сьомому. Переживав, чи подобається йому. Сподіваюсь, я його надихнув на щасливе батьківство. Було дуже класно, і багато коментарів під відео цього сольника були з вдячністю. Люди писали, що послухали мене і захотіли стати батьками, а хтось цілком серйозно писав, що ось зараз піде створювати дітей.

– Чому російський стендап - це повне лайно?

– Російський стендап дійсно лайно, тому що він побудований на образах інших людей. Образах, нічим не ґрунтованих. Там є тенденція: чим більше ти ображаєш людину на сцені, навіть вигадану, тим більше з цього сміються люди в залі. Мені особисто від цього бридко.

Мені нещодавно ТіkТоk чомусь видав російського коміка (хоча я давно від усього повідписувався), який жартував про свою дівчину. Звичайно ж - тупу. Бо якщо жінка працює в барбершопі, то вона зараз йому шию поріже, бо він не так на неї подивився... Це просто фестиваль сексизму та гомофобії! Це все те ж саме, що говорять проросійські пропагандисти, тільки жартами: що в Росії є влада, яка повинна бути головною, вони продовжують сповідувати радянські цінності, де "женщіна знаєт свойо мєсто" і так далі. Тобто, всі так звані топові російські коміки Сабуров, Щербаков - це про "моя жінка тупа". Ось і весь їхній стендап! І це стендапом назвати дуже важко, якщо чесно.

Так як це все транслювалося на багатьох каналах, подавалося під оболонкою нового модного шоу, на це все дивилася молодь і поглинала, як губка, то починала так жити, тому що типу "мій кумир Нурлан Сабуров сказав, що він б'є свою дружину". І ось вже з 16 років хлопець з дівчиною починають зустрічатися в такій формі, що я чоловік, а ти "рота закрий".

Коли ці коміки приїздили в Україну виступати, я приходив, дивився, і не розумів, що вони роблять такого, що не робимо ми. Українські коміки набагато кращі, в нас є щирість, в нас потужніші жарти. Просто через якусь меншовартість ми апріорі думали, що ми максимум можем бути на розігріві. Але я був першим коміком, який зібрав Жовтневий палац в 2020-му, хоча до того від багатьох чув, що за спиною про мене говорили: "Йому ще рано". Що Сабуров може, Щербаков, якийсь Поперечний можуть, а мені ще рано. І рано тільки тому, що я український комік. Виявилося - не рано. Був повний зал, було смішно і класно.

Треба вбивати в собі цю меншовартість. Ми вже це зробили! А російський стендап не має права на існування. Це абсолютно відредагована історія, в якій немає індивідуальності. Їм кажуть жартувати про те, що хоче глядач, який взяв собі пива, одягнув майку, не мився вже три тижні і хоче поржати з того, що у коміка дружина тупа, як і в нього.

Там ніколи не було ніякого опозиційного стендапу. Коли якийсь жарт про те, що Путін поганий, проскочить в когось, то всі вважають, що в них ледве не революція розпочалась. А це спеціально було зроблено, щоб люди заради цього жарту включили коміка, а в нього ще 12 хвилин виступу, де він сексист, гомофоб, пропагує всі ці російські наративи, які вони намагались нам навʼязати. Мені дуже сумно, що такі коміки в Україні збирали повні зали, і так само впливали на людей, транслюючи подібні "цінності".

– Знаєш, яка позиція зараз у українських коміків, які тривалий час жили (чи продовжують жити) в Росії. Наприклад, у Сергія Дєткова?

– З Сергієм я мав дуже теплі стосунки, коли він жив ще в Україні. Звичайно, коли трапилось повномасштабне вторгнення, мені стало цікаво, як мій, напевно, колишній друг (тому що з часом ми взагалі перестали спілкуватися, але років 8 тому були добрими друзями), відреагує на це. А він, будучи вже російським стендапером, заявив напочатку повномасштабної війни про те, що Україна - це його рідний дім, що він проти війни і вважає Росію терористом.

Він знаходився в Україні, багато допомагав людям в перші місяці війни. Я його ні в якому разі не вихваляю, тому що це позиція нормальної людини. Він зрозумів, що є "біле", а що - "чорне". Єдине, що мені не подобається, то це те, що Сергій зараз їздить по Європі й дає стендапи російською мовою, а в описі його концертів написано, що він відомий участю в стендапі на ТНТ. Мені це дивно. Думаю, якби він перейшов на українську, було б краще, і багато питань було б знято, тому що в багатьох людей вони все ж таки залишилися... Але Сергій, як не крути, є представником російського шоу-бізу. І нам, українцям, не варто прям виділяти їхні правильні вчинки, коли мова стосується війни.

Бісить, коли українці вихваляють того ж одесита Романова, котрий виїхав з РФ в якості протесту. Але ж в одесита Романова вже давно російське громадянство, якщо я не помиляюсь. І виїхав він через те, що там йому буде економічно некомфортно. Чисто з егоїстичних побуджень, а не тому, що "війна це погано". Жодних закликів до влади припинити війну я від Романова не чув. Навіщо їх вихваляти і нести знову росіян у наш інфопростір? Треба робити акцент на українцях, розвивати і думати про своє!

Також, на жаль, є інші коміки, такі як Кирило Мазур, Нікіта Шевчук, які без проблем продовжують виступати в Росії. Мене це дратує, я злий на них. Коли ми виступали в Україні, то вони завжди бідкались, що в нас так складно зі стендапом, треба їхати туди. Не знаю... Я собі створив умови для того, щоб мені в Україні зі стендапом не було важко. Мої колеги, наприклад, з того самого "Підпільного Стендапу", теж створили собі умови. А Шевчуку і Мазуру було важко... Вони поїхали, і коли Росія напала вже повномасштабно, то абсолютно нічого не сталося в їхньому житті. Залишилися там, смішать росіян, тих людей, які підтримують війну, і те, щоб Україна була знищена...

Другого травня в Одесу прилітає ракета, а в Нікіти афіша концерту в Москві в цей день. Ось така його позиція. Кирило взагалі виявився людиною, яка ледь не відкрито пише, що в нього в Москві все добре, хоча при цьому в нього батьки в Києві. Я не розумію, як можна взагалі з цим жити. Багато хто казав, що Кирило "малий, дурний". Але йому хіба три роки, що він нічого не розуміє?! Йому вже за 20, і людина просто вирішила проміняти сім'ю, тата і маму, друзів, близьких на якісь там ефіри у стендапі на ТНТ.

Маючи вагу в українському стендапі, я зроблю все зі своєї сторони, щоб навіть через 10-20-30-40 років ці люди виступати в Україні зі стендапом не будуть. Ніколи.

Макс Вишинський (фото надане стендапером)