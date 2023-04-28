"Закрывал глаза важные вещи". Известный украинский певец покаялся за концерты в России после 2014 года

Известный украинский певец, лидер проекта BAH.ROMA Роман Бахарев, принимавший участие в Нацотборе на Евровидение 2019, выпустил новую песню "199,9", которую посвятил "мертвому другу" - товарищу из страны-оккупанта, поддерживающему ужасную войну. А также покаялся за то, что долгое время "закрывал глаза" на агрессию РФ и верил в "хороших россиян".

Больше о новом треке артиста из Донбасса, а также о его позиции сегодня - в нашем материале ниже.

О чем песня "199,9"

"199,9" - первый сингл из нового альбома Романа, юность которого прошла на родине его матери - в Чистякове Донецкой области, который с июля 2014 фактически контролируется российской оккупационной администрацией.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/bahroma)

Название песни апеллирует к термину "груз 200", что для артиста символизирует людей, которые навсегда похоронили себя в его памяти.

По словам Романа, эта песня отражает его личную трансформацию, которая происходила годами войны и достигла пика в 2022 году. Он переосмысливает собственные связи с Россией - семейные, творческие и социальные - и демонстрирует их расторжение.

В песне 41-летний певец распутывает символический узел на шее и предлагает отрезать головы орлу.

Что говорит Роман о россиянах сегодня

В видеообращении, которое Бахарев выложил накануне в Instagram, он публично говорит о своем прозрении по отношению к людям по ту сторону границы и нежелании никаких компромиссов.

Певец говорит, что именно его фамилия - это первое, что связало его со страной-террористом, из-за корней отца, его родины, и места, где родился и он (Роман родился на Урале, но еще малым ребенком переехал с родителями на Донбасс).

"Это то, что уже есть в моей истории, и что я не могу изменить. Так же, как, к сожалению, и мое сотрудничество со страной-террористом в прошлом, мое русскоязычное творчество и неверно избранный вектор в целом", - говорит он.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/bahroma)

Музыкант сожалеет, что "в прошлом делал неправильные выборы и закрывал глаза на важные вещи".

"Жаль, что из-за определенных обстоятельств я ехал и выступал в стране-терростисте уже после 14-го года. И тем более жаль, что выступал с российскими группами на одной сцене в Европе уже после начала полномасштабной войны. Несмотря на то, что они называют себя оппозиционными, что концерты проходили под лозунгом "Stand with Ukraine", а прибыль с них шла в украинские фонды, сейчас я осознаю, что это то же смешение двух культур и поиск "хороших русских". Но тогда мне все еще хотелось верить в человечность. И уезжая туда, я был уверен, что делаю полезное дело и помогаю Украине... Мы все ошибаемся", - говорит артист.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/bahroma)

В обращении он просит прощения за эти действия у всех украинцев и уверяет, что "все это остается в прошлом".

"У каждого свой путь к сознанию, и я на своем. Все, что я могу сделать сейчас - это выводы и работа над ошибками. Свой выбор я уже сделал, как и изменил вектор своего творчества. Сейчас я планирую релизы новых песен. Украиноязычных песен. Пишу и сожалею, что раньше так мало писал на украинском. Но опять-таки: это мой путь. Верю, и знаю, что дальше - больше и лучше. Прошу прощения за свои ошибки и надеюсь на понимание своих сограждан. Слава Украине!" - сказал лидер BAH.ROMA.

Также Роман добавил, что его обращение "должно было случиться давно", но он "не придавал этому значения", потому что занимался "более важными вещами для помощи стране".