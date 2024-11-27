"Закривав маму, щоб вона не бачила вибухи": 15-річний Федір із Херсонщини довірив історію музею "Голоси Мирних"

У 50 метрах від його будинку стояло російське ППО, а битву за Антонівський міст - один з символів боротьби за Херсон - він бачив на власні очі. Він пережив окупацію й нестачу звичайних продуктів. Своєю історією 15-річний Федір із Херсонської області поділився із музеєм "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова під час оздоровлення та психологічної реабілітації у таборі "Блогер Кемп".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Федір із мамою повертався додому, коли почався жорстокий повітряний бій.

"Ніч перетворилася на день: літаки скидали пастки для ракет, у військовій частині щось вибухало. І я, тоді ще 13-річний хлопчак, стою і закриваю маму, кажу їй: "не дивись". Я дуже не хотів, щоб вона переживала", - розповідає Федір.

Відчайдушний підліток фотографував ворожі локації та техніку й намагався передати ці знімки до ЗСУ. А одного разу за ним погнався ворожий танк.

"Ми з другом гуляли, побачили, що їде російський БТР. Потім він раптом розвернувся, здав назад і поїхав за нами. Перелякалися дуже. Я посадив друга на багажник велосипеда, і як почав крутити педалі!", - пригадує Федір.

Чи вдалося хлопцям втекти - дивіться за посиланням.

Діти, які постраждали від війни, отримують відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" у форматі змін "Блогер Кемп".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 120 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.