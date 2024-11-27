"Закрывал маму, чтобы она не видела взрывы": 15-летний Федор из Херсона доверил историю музею "Голоса Мирных"

В 50 метрах от его дома стояло русское ПВО, а битву за Антоновский мост – один из символов борьбы за Херсон – он видел своими глазами. Он пережил оккупацию и нехватку обычных продуктов. Своей историей 15-летний Федор из Херсонской области поделился с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова во время оздоровления и психологической реабилитации в лагере "Блогер Кэмп".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Федор с мамой возвращался домой, когда началось жестокое воздушное сражение.

"Ночь превратилась в день: самолеты сбрасывали ловушки для ракет, в воинской части что-то взрывалось. И я, тогда еще 13-летний мальчишка, стою и закрываю маму, говорю ей: "не смотри". Я очень не хотел, чтобы она переживала" , – рассказывает Федор.

Отчаянный подросток фотографировал вражеские локации и технику и пытался передать эти снимки в ВСУ. А однажды за ним погнался вражеский танк.

"Мы с другом гуляли, увидели, что едет российский БТР. Потом он вдруг развернулся, сдал назад и поехал за нами. Испугались очень. Я усадил друга на багажник велосипеда, и как начал крутить педали!", - вспоминает Федор.

Удалось ли ребятам сбежать – смотрите по ссылке.

Пострадавшие от войны дети получают отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравший уже более 120 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.