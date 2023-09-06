У МОН готують зміни для дітей за кордоном, але українці не задоволені: що сталося
За останніми підрахунками, наразі за кордоном перебувають до 2,4 мільйона українців. Серед них, звісно, є й діти. Закони країн їхнього тимчасового перебування вимагають відвідування місцевих закладів освіти. Проте разом із тим багато школярів продовжують дистанційно здобувати освіту в Україну. Щоб полегшити цей процес, у МОН готують зміни.
Про це розповіли в батьківській групі у Facebook "Батьки SOS".
Що пропонують у Міністерстві
Для українських дітей, які наразі перебувають за кордоном, але шкільну освіту дистанційно здобувають в Україні, хочуть запровадити класи дистанційного навчання. У них діти будуть вивчати те, що не викладають за кордоном.
Здебільшого йдеться саме про українські предмети:
- українська мова та література
- географія
- історія України
Тепер керівники обласні органи управління у сфері освіти повинні визначити не більше п'яти закладів загальної середньої освіти з класами дистанційного навчання на область.
А також забезпечити визначення форми здобуття освіти: дистанційна, екстернатна чи сімейна в новостворених класах.
Клас формується за наявності не менше 15 учнів у ньому.
Для українських дітей відкриють класи дистанційного навчання за кордоном (фото: facebook.com/Батьки SOS)
Що збентежило батьків
Найбільше батьків непокоїть те, що всіх дітей просто не зможуть "влаштувати" в класи дистанційного навчання, адже біженців набагато більше, ніж передбачено закладів освіти:
- А дітей пару мільйонів...
- Іще одне підтвердження того що нашій освіті діти не потрібні. 5 муніципальних безкоштовних шкіл на всю країну, де другий рік війна. Приватні дистанційні навчальні заклади, вартість яких просто нам не по кишені, я не говорю про те, що більшість з них навіть не мають ліцензії.
- Це як? Хіба що там буде по 10-20 класів на кожній паралелі?
- Не зрозуміла. А ті, що вже працюють з дистанційними класами (в кожному районі тільки Києва таких декілька) що просто закриють? А що буде з дітьми?
Іншу ж половину батьківства виступає проти такої форми навчання, адже не бачить у ній користі:
- Але ж дистанційна робота це не тільки начитування лекцій, а й перевірка. Не зрозуміло, це обмеження від 15 осіб і до? Яку кількість має тягти вчитель цієї дистанційки?
- Автор посту пише про "спеціально для приватних дистанційних шкіл". Як працівник однієї з них, можу сказати, що враження у нас діаметрально протилежне. Замість того, щоб повчитися в приватних шкіл, держава зараз ігнорує їхнє існування і стає в позицію "зараз ми все самі організуємо і буде вау".
- Власне, як у HR-ів головна проблема персонал, так і в нашому МОН - здобувачі освіти. А чим їх менше, тим менше і проблем.
Поки достеменно невідомо, як саме працюватимуть класи дистанційного навчання для українських дітей.
Водночас раніше повідомлялося, що запрацює система впровадження українського компонента. Тобто діти матимуть змогу вивчати українські предмети дистанційно, а за загальноприйняті українська школа виставить оцінки відповідно до довідки із закордонної.
Раніше ми також розповідали, яка ситуація із забезпеченнями підручниками у школах.