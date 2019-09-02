Закопали в поле: под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом (фото)

В Запорожской области произошло жуткое преступление. Пассажиры ограбили и убили таксиста, после чего закопали его тело посреди поля. О произошедшем рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителя, мужчина на собственном авто марки Geely выехал в ночь с 30 на 31 августа, чтобы подзаработать на частных перевозках. В это же время он исчез вместе с автомобилем.

Убийство таксиста под Запорожьем (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Правоохранителям быстро удалось выяснить, что произошло с таксистом. Двое мужчин, возрастом 35 лет и 21 год, сели в авто, чтобы совершить поездку "по области". Они же и расправились с мужчиной, закопав его тело в поле.

Полиция задержала подозреваемых. В данный момент следствие занимается выяснением всех подробностей преступления.

Убийство таксиста под Запорожьем (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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