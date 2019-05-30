Законопроект о среднем образовании вводит ряд новшеств: все подробности

Рада поддержала изменения в системе образования Украины
Среднее образование в Украине подверглось изменению. Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании. Ученики теперь смогут выбирать предметы, а у учителей появится больше свободы и доплаты.
Документ предусматривает построение индивидуального образовательного процесса. Это даст возможность ученикам с инвалидностью влиться в жизнь обычной школы.
Инфографика: mon.gov.ua
Дети, которые серьезно учатся еще и вне школы (например, занимаются спортом или музыкой) получили возможность зачислить полученные не в заведении знания.
Ученики, которые учатся дома, смогут зачислить свои знания и получить диплом о полном среднем образовании.
Для этого родителям необходимо будет написать заявление в школу. При этом индивидуальный учебный план ребенка составляют педагоги, родители и ученик. Его должны одобрить педсовет и утвердить директор школы.
Инфографика: mon.gov.ua
Закон предусматривает, что медиатеки и ресурсные комнаты должны быть во всех школах.
Дети, которые находятся на длительном стационарном лечении, смогут получать образование в медучреждениях.
Также предусмотрены предметы по выбору. Но в данное время все упирается в недостаточность часов, поэтому предметы по выбору пока все же определяет школа, а не ученик.
Документ также предусматривает педагогическую автономию в создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения учеников.
Инфографика: mon.gov.ua
Появляется больше доплат для учителей - от 10 до 20% от зарплаты за управление ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортзалами.
Инфографика: mon.gov.ua
Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру. С молодым учителем будет работать наставник, который сможет предоставить консультацию о помочь в работе. При этом за это наставник сможет получить 20% доплаты к зарплате.
Инфографика: mon.gov.ua
Родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках.
Коллектив школы и родители будут играть большую роль при выборе нового руководителя, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. При этом обязательным является видеотрансляция и видеофиксация выборов директора школы.
Напомним, что в Министерстве образования рассказали, когда заработают новые правила Украинского правописания.
Ранее сообщалось о том, что в школе под Львовом обвалилась стена, из-за ее падения были травмированы два человека.