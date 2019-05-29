ЧП в школе под Львовом: дети в опасности

В школе под Львовом обвалилась стена - есть пострадавшие (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Инцидент произошел в школе Яворовского района

В школе под Львовом обвалилась стена, из-за ее падения были травмированы два человека. Инцидент произошел 28 мая днем. Сообщение о падении стены и пострадавших спасатели получили около 15:04. По данным очевидцев, в школе в селе Новины (Яворовский район), во время демонтажа случился обвал стеклоблочной стены в столовой ООШ І-ІІ степеней им. Т. Пазина. Детали происшествия сообщаются в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области.

По данным спасателей, во время демонтажа стеклоблочной стены пострадал мужчина 1969-го года рождения. Обломками стены также была травмирована женщина 1976-го года рождения.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Яворовскую центральную районную больницу. Спасатели помогли выбраться пострадавшим из-под обвала и провели работы по их транспортировке к автомобилю скорой помощи.

В школе под Львовом обвалилась стена - есть пострадавшие (фото: lv.dsns.gov.ua)

Также сообщалось, что в Киеве в результате обвала плиты в гараже погибла женщина. Сообщается, что несчастный случай произошел около 11:00. На двух пострадавших, которые после ремонтных работ должны убираться в гаражном боксе, упал потолок. Одна из пострадавших по дороге в больницу скончалась от полученных телесных повреждений, другая - с травмой головы и переломом голени госпитализирована в медицинское учреждение.

РБК-Украина писало, что в Сокальском районе Львовской области 24 марта произошла авария на шахте, которая привела к гибели одного из рабочих.

Ранее сообщалось, что в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий.