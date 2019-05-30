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В МОН рассказали, когда заработают новые правила Украинского правописания

Новости » Общество    30.05.2019 - 15:47
В МОН рассказали, когда заработают новые правила Украинского правописания
Иллюстративное фото (Pіxabay)

Украинское правописание в новой редакции начнет действовать с 3 июня

Министерство образования и науки Украины опубликует финальный текст новой редакции Украинского правописания 3 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что 3 июня финальный текст новой редакции Украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах МОН и Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что на сегодня продолжается разработка плана имплементации новой редакции. Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции. Отметим, в этой редакции насчитывается 282 страницы, на которых подробно объясняются главные изменения написания тех или иных украинских слов. В частности, новое правописание уточняет правила слитного написания слов, а также слов иностранного происхождения.

 

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