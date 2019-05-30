Законопроект о среднем образовании вводит ряд новшеств: все подробности

Среднее образование в Украине изменяется (фото: Синица Александр/Униан)

Рада поддержала изменения в системе образования Украины

Среднее образование в Украине подверглось изменению. Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании. Ученики теперь смогут выбирать предметы, а у учителей появится больше свободы и доплаты.

Документ предусматривает построение индивидуального образовательного процесса. Это даст возможность ученикам с инвалидностью влиться в жизнь обычной школы.

Инфографика: mon.gov.ua

Дети, которые серьезно учатся еще и вне школы (например, занимаются спортом или музыкой) получили возможность зачислить полученные не в заведении знания.

Ученики, которые учатся дома, смогут зачислить свои знания и получить диплом о полном среднем образовании.

Для этого родителям необходимо будет написать заявление в школу. При этом индивидуальный учебный план ребенка составляют педагоги, родители и ученик. Его должны одобрить педсовет и утвердить директор школы.

Инфографика: mon.gov.ua

Закон предусматривает, что медиатеки и ресурсные комнаты должны быть во всех школах.

Дети, которые находятся на длительном стационарном лечении, смогут получать образование в медучреждениях.

Также предусмотрены предметы по выбору. Но в данное время все упирается в недостаточность часов, поэтому предметы по выбору пока все же определяет школа, а не ученик.

Документ также предусматривает педагогическую автономию в создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения учеников.

Инфографика: mon.gov.ua

Появляется больше доплат для учителей - от 10 до 20% от зарплаты за управление ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортзалами.

Инфографика: mon.gov.ua

Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру. С молодым учителем будет работать наставник, который сможет предоставить консультацию о помочь в работе. При этом за это наставник сможет получить 20% доплаты к зарплате.

Инфографика: mon.gov.ua

Родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках.

Коллектив школы и родители будут играть большую роль при выборе нового руководителя, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. При этом обязательным является видеотрансляция и видеофиксация выборов директора школы.

Напомним, что в Министерстве образования рассказали, когда заработают новые правила Украинского правописания.

Ранее сообщалось о том, что в школе под Львовом обвалилась стена, из-за ее падения были травмированы два человека.