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Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

STYLERЖиття    30.05.2019 - 23:08
Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці
Середня освіта в Україні змінюється (фото: Синиця Олександр/Уніан)

Рада підтримала зміни в системі освіти України

Середня освіта в Україні зазнала змін. Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про середню освіту. Учні тепер зможуть вибирати предмети, а у вчителів з'явиться більше свободи і доплати.

Документ передбачає побудову індивідуального освітнього процесу. Це дасть можливість учням з інвалідністю влитися в життя звичайної школи.

Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

Інфографіка: mon.gov.ua

Діти, які серйозно навчаються ще й поза школою (наприклад, займаються спортом або музикою) отримали можливість зарахувати отримані не в закладі знання.

Учні, які навчаються вдома, зможуть зарахувати свої знання та отримати диплом про повну середню освіту.

Для цього батькам необхідно буде написати заяву в школу. При цьому індивідуальний навчальний план дитини складають педагоги, батьки і учень. Його повинні схвалити педрада та затвердити директор школи.

Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

Інфографіка: mon.gov.ua

Закон передбачає, що медіатеки та ресурсні кімнати повинні бути у всіх школах.

Діти, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, зможуть отримувати освіту в медустановах.

Також передбачені предмети за вибором. Але в даний час все впирається в недостатність годин, тому предмети за вибором поки все ж визначає школа, а не учень.

Документ також передбачає педагогічну автономію у створенні програм, розробці власної системи оцінки і заохочення учнів.

Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

Інфографіка: mon.gov.ua

З'являється більше доплат для вчителів - від 10 до 20% від зарплати за управління ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортзалами.

Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

Інфографіка: mon.gov.ua

Документ пропонує ввести педагогічну інтернатуру. З молодим учителем буде працювати наставник, який зможе надати консультацію і допомогти у роботі. При цьому за це наставник зможе отримати 20% доплати до зарплати.

Законопроект про середню освіту вводить низку нововведень: усі подробиці

Інфографіка: mon.gov.ua

Батьки дітей з особливими освітніми потребами отримають можливість супроводжувати своїх дітей на уроках.

Колектив школи та батьки будуть грати більшу роль при виборі нового керівника, але сам конкурс буде проводити незалежна комісія. При цьому обов'язковим є відеотрансляція і відеофіксація виборів директора школи.

Нагадаємо, що в Міністерстві освіти розповіли, коли запрацюють нові правила Українського правопису.

Раніше повідомлялося про те, що в школі під Львовом обвалилася стіна, через її падіння були травмовано дві людини.

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