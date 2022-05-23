Когда закончится запрет на рыбалку и можно будет снова ловить рыбу

Нет одного установленного термина по срокам нереста - на начало и окончания периода влияет и температура воды, и сами особенности вида рыб.
У большинства видов нерест проходит с весны до начала лета: в апреле нерестится щука, с середины до конца мая - окунь, судак, лещ, карп, карась.
"Нынешний температурный режим большинства водоемов и физиолого-экологические показатели, при которых начинается подготовка к нересту, отличаются от среднемноголетних. Учитывая прохладную погоду и низкие температуры воды, весенне-нерестующие виды рыб приступили к нересту с задержкой", - отмечают в Госрыбагентстве Украины.
Что запрещается на период массового хода и нереста рыбы
- использование плавсредств (лодок) в местах нереста (кроме судов специально уполномоченных органов);
- промысловое рыболовство;
- осуществление подводной охоты;
- проведение соревнований по спортивному рыболовству;
- проведение дноуглубительных, взрывных или других работ;
- добывания строительных материалов в местах массового нереста рыбы.
Что можно
Исключением является любительская рыбалка одной поплавочной удочкой с одним крючком на рыбалку или спиннингом в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами.
Когда заканчивается запрет на рыбалку
Территориальными управлениями Госрыбагентства были установлены запреты на отлов водных биоресурсов во время нереста:
Винницкая область: Винницкий рыбоохранный патруль установил весенне-летний запрет из-за нереста на следующие сроки:
- с 11 апреля по 30 мая (включительно);
- в водохранилищах, озерах, прудах с 11 апреля по 20 июня (включительно);
- (за исключением изолированных природных или искусственно созданных водных объектов, предоставленных в пользование для нужд аквакультуры)
- в р. Днестр со всеми притоками с 11 апреля по 20 июня (включительно).
Волынская область: запрет из-за нереста на рыбалку:
- на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;
- на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;
- на озерах с 1 апреля по 30 июня.
Днепропетровская область: запрет на рыбалку:
- на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;
- на реках и их притоках в Апостоловском, Никопольском и Томаковском районах с 10 апреля по 29 мая.
- на водохранилищах и ставках с 1 апреля по 09 июня;
- на Каховском водохранилище с 10 апреля по 18 июня.
Донецкая область: запрет на рыбалку:
- на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;
- на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;
- на озерах с 1 апреля по 30 июня.
Житомирская область: запрет на рыбалку:
- на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;
- на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;
- на озерах с 1 апреля по 30 июня.
Закарпатская область: запрет на рыбалку:
- на реках и их притоках, озерах с 25 марта по 15 мая;
- на водохранилищах с 1 апреля по 10 июня.
Запорожская область: запрет на рыбалку:
- на Днепровском водохранилище с 5 апреля по 13 июня;
- на Каховском водохранилище с 10 апреля по 18 июня;
- на других водохранилищах с 1 апреля по 9 июня;
- на реках с 10 апреля по 29 мая;
- на других придаточных системах с 10 апреля по 08 июля.
Ивано-Франковская область: запрет на рыбалку:
- на реке Днестр с 1 апреля по 10 июня;
- на реке Прут с 1 апреля по 20 мая;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Киевская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 01 апреля по 20 мая;
- на всех водохранилищах с 01 апреля по 9 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.
Кировоградская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 01 апреля по 20 мая;
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;
- на других придаточных системах с 01 апреля по 29 июня.
Луганская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 01 апреля по 20 июня;
- на водохранилищах и прудах с 01 апреля по 10 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Львовская область: запрет на рыбалку:
- в бассейне р. Днестр с 01 апреля по 10 июня;
- в бассейне р. Западный Буг, Сян и Стырь с 1 апреля по 20 мая;
- на других придаточных системах с 01 апреля по 30 июня.
Николаевская область: запрет на рыбалку:
- река Южный Буг - от Варваровского моста до запретного пространства Александровской ГЭС - с 10 апреля по 10 июня и от запретного пространства Александрийской ГЭС до села Голосково - с 10 апреля по 25 июня;
- река Ингул - от устья до северной границы села Чернышовка с придаточной системой - с 10 апреля по 09 июля;
- река Ингулец в пределах Николаевской области - с 10 апреля по 15 июня;
Одесская область: запрет на рыбалку:
- на участке р. Дунай от Черного моря до ответвления Килийского и Тульчинского устья (Килийского Чатала) установлен десятидневный запрет - с 15 апреля по 15 июня включительно;
- на Днепровском лимане с плавнями с 15 апреля по 31 июля;
- на Кучурганском водохранилище и Шаболатском лимане с 15 апреля по 15 июня.
Полтавская область: запрет на рыбалку:
- на Днепродзержинском водохранилище с 1 апреля по 09 июня;
- на остальной акватории с 1 апреля по 20 мая;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.
Ровенская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 20 мая;
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 10 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Сумская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 20 мая;
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Тернопольская область: запрет на рыбалку:
- на всех водоемах с 1 апреля по 10 июня.
Харьковская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 20 мая (включительно);
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 10 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Херсонская область: запрет на рыбалку:
- на реках Днепр, Ингулец (ее притоках) с 10 апреля по 15 июня;
- на Днепровском лимане с 05 апреля по 5 июня;
- на других водоемах с 1 апреля по 30 июня.
Хмельницкая область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 29 июня;
- на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 09 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.
Черкасская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 20 мая;
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.
Черновицкая область: запрет на рыбалку:
- на реке Днестр со всеми притоками и Днестровском водохранилище с 1 апреля по 09 июня;
- на остальных рек с 1 апреля по 19 мая;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.
Черниговская область: запрет на рыбалку:
- на реках с 1 апреля по 20 мая;
- на род. Днепр (от г. Лоев до с. Нижние Жары, Республики Беларусь), р. Сож (от. Яриловичский Скит до устья реки) с 25 марта по 24 мая;
- на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;
- на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.