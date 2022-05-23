Коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу

Немає одного встановленого терміна за термінами нересту - на початок і закінчення періоду впливає і температура води, і самі особливості виду риб.
У більшості видів нерест проходить з весни до початку літа: у квітні нереститься щука, з середини до кінця травня - окунь, судак, лящ, короп, карась.
"Цьогорічний температурний режим більшості водойм та фізіолого-екологічні показники, при яких починається підготовка до нересту, відрізняються від середньобагаторічних. Враховуючи прохолодну погоду та низькі температури води, веснянонерестуючі види риб розпочали нерест із затримкою", - відзначати у Держрибагентстві України.
Що забороняється на період масового ходу і нересту риби
- використання плавзасобів (човнів) у місцях нересту (крім суден спеціально уповноважених органів);
- промислове рибальство;
- здійснення підводного полювання;
- проведення змагань зі спортивного рибальства;
- проведення днопоглиблювальних, вибухових або інших робіт;
- добування будівельних матеріалів в місцях масового нересту риби.
Що можна
Винятком є любительська рибалка однією поплавковою вудкою з одним гачком на риболовлю або спінінгом у світлий час доби з берега в місцях, визначених іхтіологічними відділами.
Коли закінчується заборона на риболовлю
Територіальними управліннями Держрибагентства були встановлені заборони на вилов водних біоресурсів під час нересту:
Вінницька область: Вінницький рибоохоронний патруль встановив весняно-літню заборону через нерест на наступні терміни:
- з 11 квітня по 30 травня (включно);
- у водосховищах, озерах, ставках з 11 квітня по 20 червня (включно);
- (за винятком ізольованих природних або штучно створених водних об'єктів, наданих у користування для потреб аквакультури)
- у р. Дністер з усіма притоками з 11 квітня по 20 червня (включно).
Волинська область: заборона через нерест на риболовлю:
- на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
- на озерах з 1 квітня по 30 червня.
Дніпропетровська область: заборона на риболовлю:
- на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
- на річках та їх притоках в Апостолівському, Нікопольському та Томаківському районах з 10 квітня по 29 травня.
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 09 червня;
- на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня.
Донецька область: заборона на риболовлю:
- на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
- на озерах з 1 квітня по 30 червня.
Житомирська область: заборона на риболовлю:
- на річках та їх притоках з 01 квітня по 20 травня;
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
- на озерах з 1 квітня по 30 Червня.
Закарпатська область: заборона на риболовлю:
- на річках та їх притоках, озерах з 25 березня по 15 травня;
- на водосховищах з 1 квітня по 10 червня.
Запорізька область: заборона на риболовлю:
- на Дніпровському водосховищі з 5 квітня по 13 червня;
- на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня;
- на інших водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
- на річках з 10 квітня по 29 травня;
- на інших придаткових системах з 10 квітня по 8 липня.
Івано-Франківська область: заборона на риболовлю:
- на річці Дністер з 1 квітня по 10 червня;
- на річці Прут з 1 квітня по 20 травня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.
Київська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 травня;
- на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.
Кіровоградська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 травня;
- на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.
Луганська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 червня;
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.
Львівська область: заборона на риболовлю:
- у басейні р. Дністер з 01 квітня по 10 червня;
- у басейні р. Західний Буг, Сян і Стир з 01 квітня по 20 травня;
- на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.
Миколаївська область: заборона на риболовлю:
- річка Південний Буг - від Варварівського мосту до забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 10 квітня по 10 червня та від забороненого простору Олександрійської ГЕС до села Голосково - з 10 квітня по 25 червня;
- Річка Інгул - від гирла до північного кордону села Чернишівка з підрядною системою - з 10 квітня по 09 Липня;
- річка Інгулець в межах Миколаївської області - з 10 квітня по 15 червня;
Одеська область: заборона на риболовлю:
- на ділянці р. Дунай від Чорного моря до відгалуження Кілійського і Тульчинського гирла (Кілійського Чатала) встановлено десятиденну заборону - з 15 квітня по 15 червня включно;
- на Дніпровському лимані з плавнями з 15 квітня по 31 липня;
- на Кучурганському водосховищі та Шаболатському Лимані з 15 квітня по 15 червня.
Полтавська область: заборона на риболовлю:
- на Дніпродзержинському водосховищі з 1 квітня по 9 червня;
- на решті акваторії з 1 квітня по 20 травня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.
Рівненська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 травня;
- на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.
Сумська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 01 квітня по 20 травня;
- на всіх водосховищах з 01 квітня по 09 Червня;
- на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.
Тернопільська область: заборона на риболовлю:
- на всіх водоймах з 1 квітня по 10 червня.
Харківська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 01 квітня по 20 травня (включно);
- на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;
- на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 червня.
Херсонська область: заборона на риболовлю:
- на річках Дніпро, Інгулець (її притоках) з 10 квітня по 15 червня;
- на Дніпровському лимані з 5 квітня по 05 червня;
- на інших водоймах з 1 квітня по 30 червня.
Хмельницька область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 29 червня;
- на водосховищах і ставках з 1 квітня по 9 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.
Черкаська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 травня;
- на всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.
Чернівецька область: заборона на риболовлю:
- на річці Дністер з усіма притоками та Дністровському водосховищі з 1 квітня по 09 червня;
- на решті річок з 1 квітня по 19 травня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.
Чернігівська область: заборона на риболовлю:
- на річках з 1 квітня по 20 травня;
- на рід. Дніпро (від м. Лоєв до с.Нижні Жари, Республіки Білорусь), р. Сож (від. Яриловицький Скит до гирла річки) з 25 березня по 24 травня;
- на всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
- на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.