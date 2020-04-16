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Когда закончится карантин из-за коронавируса: в ВОЗ дали ответ

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 08:42
Когда закончится карантин из-за коронавируса: в ВОЗ дали ответ
Когда закончится карантин в мире (фото: РБК-Украина)

В ВОЗ объяснили, когда в мире должны ослаблять карантин из-за коронавируса

Коронавирус в мире инфицировал уже почти два миллиона человек. Карантин из-за Covid-19 введен практически во всех странах, но жители планеты интересуются, когда же специальные меры закончатся или ослабятся. Во Всемирной организации здравоохранения разъяснили, когда же карантин может закончиться.

Представители организации сообщают, что любые меры в сторону ослабления карантина необходимо делать очень медленно и постепенно, взвешивая все риски.

"В идеале между каждой фазой перехода должно быть минимум 2 недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы было достаточно времени для оценки риска новых вспышек и адекватного реагирования", - заявили в ВОЗ.

Если карантин ослабить слишком быстро существует риск роста заболеваемости и введения повторного, более жесткого карантина.

Кстати, Украина усиливает карантин в преддверии Пасхи. В Киеве на въездах и выездах из города установлены блокпосты для температурного скрининга. В столицу будут пускать людей только с нормальной температурой тела. Если во время контроля будет установлена температура выше 37,5 градусов, пассажир или водитель будет обязательно проверен на коронавирус и отправлен на самоизоляцию.

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