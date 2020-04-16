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Коли закінчиться карантин через коронавірус: у ВООЗ дали відповідь

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 08:42
Коли закінчиться карантин через коронавірус: у ВООЗ дали відповідь
Коли закінчиться карантин у світі (фото: РБК-Україна)

У ВООЗ пояснили, коли в світі повинні послаблювати карантин через коронавірус

Коронавірус у світі інфікував вже майже два мільйони людей. Карантин через Covid-19 запроваджено практично в усіх країнах, але мешканці планети цікавляться, коли ж спеціальні заходи закінчаться чи послабляться. У Всесвітній організації охорони здоров'я роз'яснили, коли ж карантин може закінчитися.

Представники організації повідомляють, що будь-які заходи у бік ослаблення карантину необхідно робити дуже повільно і поступово, зважуючи всі ризики.

"В ідеалі між кожною фазою переходу має бути мінімум 2 тижні (що відповідає інкубаційному періоду COVID-19), щоб було достатньо часу для оцінки ризику нових спалахів та адекватного реагування", - заявили у ВООЗ.

Якщо карантин послабити занадто швидко існує ризик зростання захворюваності та введення повторного, більш жорсткого карантину.

До Речі, Україна посилює карантин напередодні Великодня. У Києві на в'їздах і виїздах з міста встановлені блокпости для температурного скринінгу. У столиці будуть пускати людей з нормальною температурою тіла. Якщо під час контролю буде встановлена температура вище 37,5 градусів, пасажир або водій буде обов'язково перевірений на коронавірус і відправлений на самоізоляцію.

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