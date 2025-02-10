72-річна жінка пішла в ескорт після 40 років релігійного життя: чи мала вона успіх?

Працівниці ескорту - це переважно молоді та гарні жінки й чомусь вважається, що попиту у старших жінок не буде. Однак цей міф спростувала 72-річна британка, яка вже встигла навіть виплатити свою іпотеку завдяки заробітку в ескорті.

Хто така Керолайн Ві та чому вона після 40 років релігійного життя пішла в ескорт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

Керолайн Ві зараз вже 72 роки й у сфері секс-послуг вона майже 8 років. Ще два роки тому вона зізнавалася, що встигла поспілкуватися вже з понад 1000 чоловіків.

Найцікавіше в історії Керолайн це те, що вона майже 40 років свого життя присвятила релігії та абсолютно не цікавилися сексом. Вона ніколи не була заміжня, у неї немає дітей. І фактично вона відкрила для себе абсолютно новий світ коли їй було 60 років.

"У церкві я розчарована, оскільки моє життя не було хорошим. Я більше в це не вірю", - сказала жінка і відреклася від релігії.

Вона працювала флористкою і жила спокійним життям. Аж раптом на роботі до неї почав залицятися 27-річний регбіст. Їй на той момент було 57 років, вона ніколи не бачила молодого чоловіка і спілкувалася з ним виключно телефоном. Він запросив її приїхати, але Керолайн вирішила, що це був жарт.

Однак чоловік знову подзвонив і почав питати, чому вона не приїхала. Так вона зрозуміла, що цікава та приваблива для чоловіків. За деякий час вона вирішила зареєструватися на сайті знайомств.

А там її засипали повідомленнями молоді хлопці 18-20 років, які хотіли зустрітися з нею та гарно провести час. Це її трохи шокувало, бо вони для неї були занадто молодими.

Згодом вона зустріла на сайті чоловіка свого віку і вперше в житті зайнялася оральним сексом. Для неї це було вперше в житті, а її партнер спитав, де вона цього навчилася.

"Я відповіла, що ніде і це мій перший раз. На що він сказав, що у мене талант. І я подумала, що візьмуся за це. Я більше ніде б не змогла заробити стільки грошей, а мені це ще й подобається", - зазналася британка.

72-річна Керолайн має шалений попит в ескорті (Кадр з відео)

Вона почала зустрічатися з чоловіками з сайту та ходити на свингерські вечірки. Деякі чоловіки почали їй радити, що варто подумати про ескорт-послуги та отримувати за це гроші.

"Ну, якщо ти можеш отримувати за це гроші, то чому б ні? Ти ж все одно зустрічаєшся з тими ж людьми та робиш все те саме", - сказала Керолайн.

Вона створила свій акаунт і почала заробляти - в середньому від 3000 фунтів стерлінгів на місяць (понад 150 000 гривень). Година її роботи - 150 доларів. Роботу флористки вона кинула, бо сфера секс-послуг дозволила їй виплатити іпотеку.

Попри свій вік, кидати роботу в ескорті Керолайн не планує.

"Я буду продовжувати, поки зможу, і я надаю відмінні послуги хлопцям, у яких є неймовірні фантазії", - каже вона.

Багато її клієнтів - молоді хлопці, які фантазують про життя за бабусями. Вони кажуть, що від старших жінок значно більше задоволення та розуміння, ніж від молодих.

Вона має великий гардероб "всіх сексуальних речей, що збуджують чоловіків", які вона носить на роботу.

"Якщо я зустрічаюся з чоловіком у готелі, то, як правило, я просто одягаю свій звичайний одяг, ось так, а під ним - сексуальна білизна. У мене є шкіряне вбрання для хлопців, які люблять шкіру, і я маю боді-панчохи та велику колекцію секс-іграшок", - додала жінка.

Родина Керолайн від неї відреклася, брати та сестри, коли взнали про ескорт-послуги, припинили з нею спілкування. Зараз жінка хоче допомагати зрілим жінкам відчувати себе вільними та займатися тим, що їм подобається.

"Я б не змогла цим займатися, якби мені це не подобалося. Я знаю ескорт-служби, які працюють як на конвеєрі - один зайшов, інший вийшов, просто заради грошей. Але ні, я маю насолоджуватися цим. В той день, коли мені це не буде подобатися, я припиню цим займатися", - каже секс-працівниця.

72-річна працівниця ескорту зізнається, що їй подобається те, чим вона займається (Кадр з відео)