Закликав росіянок народжувати більше дітей для війни: під Херсоном ліквідували скандального клірика РПЦ

Скандального священника РПЦ Михайла Васильєва, який закликав росіянок народжувати більше дітей і відправляти їх на війну, було ліквідовано сьогодні на фронті.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російського попа, настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайла Васильєва, було знищено сьогодні в зоні бойових дій. Інформацію щодо його загибелі вже підтвердили на сайті РПЦ.
Уточнюється, що Васильєв загинув під час проведення обряду пастирських обов'язків у Херсонській області.
Протоєрей Михайло Васильєв народився 1971 року в Москві. Закінчив державний університет та академію Генерального штабу ЗС РФ. У 1998 році став дияконом, того ж року - посвячений у сан ієрея.
За роки служіння Росії регулярно відвідували країни, проти яких російські військові вели військові дії - Косово, Боснія, Абхазія, Киргизія, Північний Кавказ, Сирія.
В Україні він став відомим після скандального інтерв'ю 2022 року, в якому порадив росіянкам народжувати більше дітей, щоб було не так страшно їх відправляти на війну в Україні.
"Кожній дамі Господь дав можливість народити багато дітей. І якщо жінка, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних методів переривання вагітності в найширшому діапазоні, то, мабуть, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, хай навіть на якийсь час", - заявив Васильєв у жовтні.
Відомо, що в нього залишилася дружина та діти.
До речі, раніше ми писали про те, що у Криму загинула пропагандистка Путіна.
А також розповідали, що священники РПЦ всерйоз злякалися українських відьом.