Закликав росіянок народжувати більше дітей для війни: під Херсоном ліквідували скандального клірика РПЦ

Російського попа, настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайла Васильєва, було знищено сьогодні в зоні бойових дій. Інформацію щодо його загибелі вже підтвердили на сайті РПЦ.

Уточнюється, що Васильєв загинув під час проведення обряду пастирських обов'язків у Херсонській області.

Хто такий клірик Михайло Васильєв

Протоєрей Михайло Васильєв народився 1971 року в Москві. Закінчив державний університет та академію Генерального штабу ЗС РФ. У 1998 році став дияконом, того ж року - посвячений у сан ієрея.

За роки служіння Росії регулярно відвідували країни, проти яких російські військові вели військові дії - Косово, Боснія, Абхазія, Киргизія, Північний Кавказ, Сирія.

В Україні він став відомим після скандального інтерв'ю 2022 року, в якому порадив росіянкам народжувати більше дітей, щоб було не так страшно їх відправляти на війну в Україні.

"Кожній дамі Господь дав можливість народити багато дітей. І якщо жінка, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних методів переривання вагітності в найширшому діапазоні, то, мабуть, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, хай навіть на якийсь час", - заявив Васильєв у жовтні.

Відомо, що в нього залишилася дружина та діти.