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Священники РПЦ всерьез испугались украинских "ведьм" (видео)

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 15:08
Священники РПЦ всерьез испугались украинских "ведьм" (видео) Скриншот: Священники РПЦ всерьез испугались украинских "ведьм"
Автор: Светлана Мащенко

В российской патриархальной церкви заявили, что украинская власть против русских использует ведьм и прочую нечисть, проводит различные сатанинские обряды.

Таким заявлением отметился протоиерей Андрей Ткачев.

"Очевидно, все человеческие средства кончились, начались средства демонские... Призыв Арестовича был к ведьмам, к чернокнижному сообществу Украины. Они откликнулись на него и анонсировали проведение каких-то обрядов", - рассказывает он россиянам.

По словам отца Андрея, у Украины закончились другие средства, кроме как звать на помощь демонистов и сатанистов, колдуний, ведунок.

Откуда взялась история про "ведьм"?

22 марта, когда ВСУ в восьмой раз разбомбили оккупантов в Чернобаевке Алексей Арестович в шутку обратился к "украинским боевым ведьмам и ведуньям".

"Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей", - написал он тогда.

Оказалось, что в РПЦ шуток не очень понимают.

Ранее мы писали, что оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров.

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