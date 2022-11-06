Призывал россиянок рожать больше детей для войны: под Херсоном ликвидировали скандального клирика РПЦ

Скандальный священник РПЦ Михаил Васильев, который призывал россиянок рожать больше детей и отправлять их на войну, был ликвидирован сегодня на фронте.
Об этом сообщают российские СМИ.
Российский поп, настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев, был уничтожен сегодня в зоне боевых действий. Информацию о его гибели уже подтвердили на сайте РПЦ.
Уточняется, что Васильев погиб во время проведения обряда "пастырских обязанностей" в Херсонской области.
Протоиерей Михаил Васильев родился в 1971 году в Москве. Окончил государственный университет и академию Генерального штаба ВС РФ. В 1998 году стал диаконом, в том же году - посвящен в сан иерея.
За годы служения России, регулярно посещал страны, против которых российские военные вели военные действия - Косово, Босния, Абхазия, Киргизия, Северный Кавказ, Сирия.
В Украине он стал известен после скандального интервью в 2022 году, в котором посоветовал россиянкам рожать больше детей, чтобы было не так страшно их отправлять на войну в Украине.
"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время", - заявил Васильев в октябре.
Известно, что у него осталась жена и дети.
Кстати, ранее мы писали о том, что в Крыму погибла пропагандистка Путина.
А также рассказывали о том, что священники РПЦ всерьез испугались украинских ведьм.