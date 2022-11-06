Призывал россиянок рожать больше детей для войны: под Херсоном ликвидировали скандального клирика РПЦ

Российский поп, настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев, был уничтожен сегодня в зоне боевых действий. Информацию о его гибели уже подтвердили на сайте РПЦ.

Уточняется, что Васильев погиб во время проведения обряда "пастырских обязанностей" в Херсонской области.

Кто такой клирик Михаил Васильев

Протоиерей Михаил Васильев родился в 1971 году в Москве. Окончил государственный университет и академию Генерального штаба ВС РФ. В 1998 году стал диаконом, в том же году - посвящен в сан иерея.

За годы служения России, регулярно посещал страны, против которых российские военные вели военные действия - Косово, Босния, Абхазия, Киргизия, Северный Кавказ, Сирия.

В Украине он стал известен после скандального интервью в 2022 году, в котором посоветовал россиянкам рожать больше детей, чтобы было не так страшно их отправлять на войну в Украине.

"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время", - заявил Васильев в октябре.

Известно, что у него осталась жена и дети.