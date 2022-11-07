Закликала скласти зброю та прийняти ворога: у Білій Церкві поновили в університеті скандальну блогерку

У липні 2022 року студентку 4 курсу факультету ветеринарної медицини Білоцерківського Національного аграрного університету відрахували за її заклики до українських військових скласти зброю та зустріти ворога добром.

Дівчина на ім'я Ельвіра розмістила на своїй сторінці в Instagram пост із таким закликом і аргументувала це тим, що ЗСУ забирають життя у солдатів супротивника під час захисту рідної країни, а це недобре.

"Я не доначу ЗСУ спеціально і не їм м'ясо, тому що я не підтримую вбивства, я не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні: скласти нам зброю, і прийняти ворога з добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити розумна людина", - написала блогерка.

Публікація викликала величезне обурення у мережі, і про висловлювання Ельвіри дізналися в адміністрації навчального закладу. Керівництво ВНЗ зібралося на екстрене засідання і вирішило дівчину відрахувати.

У вересні адвокат Ельвіри подав позов до суду, в якому попросив визнати протиправним рішення адміністрації університету та анулювати наказ ректора про відрахування. А також поновити її у навчанні. Ельвіра звинуватила університет у "дискримінації з політичних та релігійних переконань, яка порушує конституційні права".

Суд визнав протиправним рішення керівництва університету та ухвалив анулювати наказ ректора БНАУ, зобов'язавши навчальний заклад поновити дівчину на навчанні.