Призывала сложить оружия и принять врага: в Белой Церкви восстановили в университете скандальную блогершу

В июле 2022 года студентку 4 курса факультета ветеринарной медицины Белоцерковского Национального аграрного университета отчислили за ее призывы к украинским военным сложить оружие и встретить врага добром.

Девушка по имени Эльвира разместила на своей странице в Instagram пост с таким призывом и аргументировала это тем, что ВСУ отнимают жизнь у солдат противника во время защиты родной страны, а это нехорошо.

"Я не доначу ВСУ специально и не ем мясо, потому что я не поддерживаю убийства, я не поддерживают войну. Я вижу самым разумным решением в этой войне: сложить нам оружие, и принять врага с добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать разумный человек", - написала блогерша.

Публикация вызвала огромное возмущение в сети, и о высказываниях Эльвиры узнали в администрации учебного заведения. Руководство Вуза собралось на экстренное заседание и приняли решение девушку отчислить.

В сентябре адвокат Эльвиры подал иск в суд, в котором попросил признать противоправным решение администрации университета и аннулировать приказ ректора об отчислении. А также восстановить ее в обучении. Эльвира обвинила университет в "дискриминации по политическим и религиозным убеждениям, которая нарушает конституционные права".

Суд признал противоправным решение руководства университета и постановил аннулировать приказ ректора БНАУ, обязав учебное заведение восстановить девушку на обучении.