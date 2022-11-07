Закликала скласти зброю та прийняти ворога: у Білій Церкві поновили в університеті скандальну блогерку
Студентку Ельвіра з Білої Церкви, яку відрахували за антиукраїнські висловлювання, було відновлено у Національному аграрному університеті. Її адвокат домігся в суді анулювання наказу ректора ВНЗ.
Деталі цієї історії повідомили у Varta.
У липні 2022 року студентку 4 курсу факультету ветеринарної медицини Білоцерківського Національного аграрного університету відрахували за її заклики до українських військових скласти зброю та зустріти ворога добром.
Дівчина на ім'я Ельвіра розмістила на своїй сторінці в Instagram пост із таким закликом і аргументувала це тим, що ЗСУ забирають життя у солдатів супротивника під час захисту рідної країни, а це недобре.
"Я не доначу ЗСУ спеціально і не їм м'ясо, тому що я не підтримую вбивства, я не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні: скласти нам зброю, і прийняти ворога з добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити розумна людина", - написала блогерка.
Публікація викликала величезне обурення у мережі, і про висловлювання Ельвіри дізналися в адміністрації навчального закладу. Керівництво ВНЗ зібралося на екстрене засідання і вирішило дівчину відрахувати.
У вересні адвокат Ельвіри подав позов до суду, в якому попросив визнати протиправним рішення адміністрації університету та анулювати наказ ректора про відрахування. А також поновити її у навчанні. Ельвіра звинуватила університет у "дискримінації з політичних та релігійних переконань, яка порушує конституційні права".
Суд визнав протиправним рішення керівництва університету та ухвалив анулювати наказ ректора БНАУ, зобов'язавши навчальний заклад поновити дівчину на навчанні.
До речі, раніше ми писали про те, що у Харкові відрахували студентку-колаборантку.
А ще розповідали про те, що українка похизувалась російським паспортом, але швидко почала вибачатися.