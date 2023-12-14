У закладах освіти з'явилися нові рекомендації з використання української мови: що змінилося

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93. Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.
Рекомендації засновникам закладів загальної середньої освіти
Забезпечити розширення мережі курсів із вивчення української мови, розробку та видання якісних українськомовних навчальних матеріалів.
Заохочувати директорів ЗЗСО збільшити кількість заходів із популяризації державної мови.
Підтримувати ініціативи учасників освітнього процесу та громадськості щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.
Рекомендації закладам загальної середньої освіти
Ініціювати розвиток інтерактивних методик викладання, що сприятимуть активній участі учнів/учениць у процесі вивчення української мови та української літератури.
Створити сприятливе мовне середовище у ЗЗСО, де українська була б популярною та використовувалася як мова спілкування в позаурочних заходах.
Рекомендувати батькам вдосконалювати свою українську разом із дітьми.
Ініціювати функціонування при ЗЗСО мовних курсів та розмовних клубів для батьків, підтримувати та залучати ВПО до українськомовного середовища тощо.
Рекомендації інститутам післядипломної педагогічної освіти та їхнім засновникам
Посилити підготовку вчителів з української мови та української літератури шляхом організації додаткових курсів, тренінгів і семінарів.
Створювати сучасні методики навчання і викладання тощо.
Рекомендації держслужбі якості освіти України та її територіальним органам
Посилити роботу щодо популяризації освітніх платформ і курсів для вивчення української мови серед учасників освітнього процесу.
Під час проведення зовнішнього оцінювання якості освітньої програми вивчити стан дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти, які реалізують освітню програму.
Підтримувати громадські ініціативи щодо створення мовних курсів / платформ, а також наміри закладів вищої освіти, інших освітніх установ.