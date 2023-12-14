RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В учебных заведениях появились новые рекомендации по использованию украинского языка: что изменилось

Что изменилось для учебных заведений (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93. В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя в Facebook.

Рекомендации учредителям заведений общего среднего образования

  • Обеспечить расширение сети курсов по изучению украинского языка, разработку и издание качественных украиноязычных учебных материалов.
  • Поощрять директоров ЗОСО увеличить количество мер по популяризации государственного языка.
  • Поддерживать инициативы участников образовательного процесса и общественности по организации языковых курсов, разговорных клубов, обучающих платформ.

Рекомендации заведениям общего среднего образования

  • Инициировать развитие интерактивных методик преподавания, способствующих активному участию учеников в процессе изучения украинского языка и украинской литературы.
  • Создать благоприятную языковую среду в ЗОСО, где украинский был бы популярным и использовался как язык общения во внеурочных мероприятиях.
  • Рекомендовать родителям совершенствовать свой украинский вместе с детьми.
  • Инициировать функционирование при ЗОСО языковых курсов и разговорных клубов для родителей, поддерживать и привлекать ВПЛ к украинскому языку и т. д.

Рекомендации институтам последипломного педагогического образования и их учредителям

  • Усилить подготовку учителей украинского языка и украинской литературы путем организации дополнительных курсов, тренингов и семинаров.
  • Создавать современные методики обучения и преподавания.

Рекомендации госслужбе качества образования Украины и ее территориальным органам

  • Усилить работу по популяризации образовательных платформ и курсов по изучению украинского языка среди участников образовательного процесса.
  • При проведении внешнего оценивания качества образовательной программы изучить состояние соблюдения языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования, реализующих образовательную программу.
  • Поддерживать общественные инициативы по созданию языковых курсов/платформ, а также намерения заведений высшего образования, других образовательных учреждений.

Напомним, что недавно в университете Днепра произошел языковой скандал. Преподавательница требовала от студентов разговаривать на русском языке.

Еще известный украинский актер Алексей Гнатковский призвал полностью запретить русский язык.

Читайте РБК-Украина в Google News
мовний законосвіта в Україніязыковой омбудсмен