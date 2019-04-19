Закатывают бетоном: в Киеве уничтожают уникальную памятку истории

В Киеве застройщик гигантского ТРЦ "Блокбастер-мол" решил уничтожить уникальную памятку истории – часть исторической речки Почайна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Константин Богатов.

Богатов рассказал, что в 2016 году столичная власть пообещала общественным активистам, что дорогу на исторической речке строить не будут, а построят над ней эстакады и мосты. И это было утверждено даже в детальном плане территории Петровка-Оболонь.

"Ровно три года назад был принят ДПТ защищающий реку и сохраняющий водную гладь. Все пересечения дорогами должны были быть пройдены мостами и эстакадами. Это лично пообещал Виталий Кличко, под этим подписался курирующий зам А.В.Спасибко, за это проголосовал Киевсовет, об этом знал застройщик и его ручные депутаты. И что? Посмотрите на фото и видео - "Блокбастер" загоняет Почайну в бетон и засыпает", - написал Богатов.

Он разместил фотографии и видео, где видно, что часть исторической реки Почайна засыпают, заливают бетоном и помещают в подземный коллектор.

Речку Почайну заливают бетоном (facebook.com/Константин Богатов)

Почайна – легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра, вытекала из Иорданского озера на Оболони. Эта река известна как возможное место Крещения Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году. В верховье Почайны было раскопано древнее поселение.

Речку Почайну заливают бетоном (facebook.com/Константин Богатов)

На протяжении последних лет активисты борются за то, чтобы уникальная историческая речка была сохранена.

Речку Почайну засыпают бетоном (YouTube/Громадська приймальня Оболонського району)

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