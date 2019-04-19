Заливають бетоном: у Києві знищують унікальну пам'ятку історії

У Києві забудовник гігантського ТРЦ "Блокбастер-мол" вирішив знищити унікальну пам'ятку історії – частину історичної річки Почайна. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Костянтин Богатов.

Богатов розповів, що в 2016 році столична влада пообіцяла громадським активістам, що дорогу на історичній річці будувати не будуть, а побудують над нею естакади і мости. І це було затверджено навіть у детальному плані території Петрівка-Оболонь.

"Рівно три роки тому був прийнятий ДПТ, що захищає річку і зберігає водну гладь. Все перетини дорогами повинні були бути пройдені мостами і естакадами. Це особисто пообіцяв Віталій Кличко, під цим підписався заступник А. В. Спасибко, за це проголосувала Київрада, про це знав забудовник і його ручні депутати. І що? Подивіться на фото і відео - "Блокбастер" заганяє Почайну в бетон і засипає", - написав Богатов.

Він розмістив фотографії і відео, де видно, що частину історичної річки Почайни засипають, заливають бетоном і поміщають в підземний колектор.

Річку Почайну заливають бетоном (facebook.com/Костянтин Богатов)

Почайна – легендарна, практично зникла річка в Києві, права притока Дніпра, що випливала з Йорданського озера на Оболоні. Ця річка відома як можливе місце Хрещення Русі князем Володимиром Святославичем у 988 році. У верхів'ї Почайни було розкопано стародавнє поселення.

Річку Почайну заливають бетоном (facebook.com/Константин Богатов)

Протягом останніх років активісти борються за те, щоб унікальна історична річка була збережена.

Річку Почайну засипають бетоном (YouTube/Громадська приймальня Оболонського району)

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