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Съедает ржавчина: в Крыму погибают уникальные деревья

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 14:43
Съедает ржавчина: в Крыму погибают уникальные деревья
В Крыму погибают уникальные можжевеловые насаждения (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты отмечают, что грибок может перекинуться и на плодово-ягодные деревья

В оккупированном Крыму погибают уникальные многолетние насаждения древовидного можжевельника, которые растут в курортном поселке Симеиз. Об этом сообщила местная жительница Анна Расохацкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Расохацкая рассказала, что все деревья заражены жутким ржавичным грибком, который приведет к полному уничтожению уникальных деревьев. Она отметила, что общественность неоднократно обращалась к так называемым властям Крыма, но никакого ответа они не получили. Чтобы спасти деревья – их нужно обработать специальным раствором, но на него нет средств.

Съедает ржавчина: в Крыму погибают уникальные деревья

В Крыму погибают уникальные можжевельники (facebook.com/Анна Расохацкая)

За последние несколько месяцев ядовитый грибок распространился по всему курортному поселку и это может привести к гибели всех многолетних зарослей можжевельника. Расохацкая объяснила, что часть деревьев нужно срезать, а остальные обработать фунгицидами. А после этого – тщательно следить, чтобы не было повторного заражения.

Многолетние заросли можжевельника растут по всему Симеизу и самые большие насаждения – на территории противотуберкулезной здравницы, куда ранее приезжали лечиться с разных точек бывшего СССР. До аннексии Крыма за деревьями постоянно присматривали и обрабатывали их, чтобы избежать возникновения грибка, но в последние пять лет, по словам Расохацкой, местные озеленители ничего не делают и даже после обращения жителей, они развели руками и сказали, что команды "сверху" не было.

 

В Крыму погибают уникальные можжевельники (facebook.com/Анна Расохацкая)

В комментариях под постом специалисты отметили, что данный вид грибка может распространяться и на другие растения, в том числе и на плодово-ягодные, что может привести к неурожаю в местности. Подобный грибок также был замечен и в другие городах Южного берега Крыма – в Новом Свете, в Гурзуфе.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты превратили Крым в помойную яму.

А также рассказывали о том, что в Крыму назревает экологическая катастрофа и массово гибнут дельфины.

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