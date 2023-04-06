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На Закарпатті діти хворіють на небезпечну хворобу: і це не COVID

Фото: На Закарпатті діти хворіють на скарлатину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Закарпатській області серед дітей зафіксовано спалах небезпечної інфекції - скарлатини. У разі виявлення хвороби у школах та дитсадках – дітей відправлятимуть на карантин.

Про це повідомляє Ужгородська міська Рада на Facebook-сторінці.

Що відомо про спалах хвороби

В Ужгороді з початку 2023 року суттєво зросла кількість випадків захворювання на скарлатину. За період із січня по березень захворіло 65 дітей, з яких 32 – школярі та 31 – дошкільнята.

Швидкому поширенню сприяє перебування дітей у укриттях під час тривог.

За рішенням протиепідемічної комісії медичні працівники навчальних закладів та сімейні лікарі повинні посилити роз'яснювальну роботу серед батьків, щоб ті своєчасно зверталися до лікарів, дотримувалися всіх рекомендацій, щоб запобігти виникненню серйозних ускладнень.

Керівники навчальних закладів повинні забезпечити дотримання комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у закладах (щоденний огляд медичними працівниками стану здоров'я дітей у класах з фіксацією даних у відповідних журналах), щоденний ранковий огляд дітей під час прийому дітей до групи закладів дошкільної освіти, забезпечення режиму.

Що таке скарлатина

Скарлатина – це інфекційне захворювання, яке проявляється у вигляді висипу та ангіни, і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Після одужання у них формується довічний імунітет. Щеплення від скарлатини немає.

Нагадаємо, що педіатр розповіла про небезпечну дитячу хворобу та назвала її симптоми.

Крім того, лікарка назвала головні симптоми алергії на цитрусові.

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