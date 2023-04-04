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Педіатр розповіла про небезпечну дитячу хворобу та назвала її симптоми

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Вівторок 04 квітня 2023 10:03
Педіатр розповіла про небезпечну дитячу хворобу та назвала її симптоми Фото: Лікар назвала небезпечну дитячу хворобу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Інфекційний мононуклеоз – це вірусна хвороба, її викликає вірус Епштейн-Барра (ВЕБ), супроводжується болем та запаленням у горлі, збільшенням лімфовузлів, лихоманкою, слабкістю.

Про симптоми інфекції розповіла у Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Що відомо про мононуклеоз

Найчастіше мононуклеозом хворіють діти та підлітки.
Більшість людей інфікуються ВЕБ в дитинстві й вони вже мають антитіла до вірусу в 90-95% випадків, але іноді при першій з ним зустрічі може виникнути гостре захворювання-інфекційний мононуклеоз.

ВЕБ відноситься до сімейства герпесвірусів і у нього також є здатність переходити в латентну (неактивну) фазу, без симптомів та проявів.

Як можна заразитися інфекцією?

Найчастіше зараження відбувається при контакті, вірус міститься в слині, наприклад, поцілунки, тому іноді її називають "хворобою поцілунків", також через чхання і кашель.

З часу зараження до появи симптомів мононуклеозу проходить у середньому від 4 до 6 тижнів.

Симптоми інфекційного мононуклеозу

  • Підвищення температури тіла вище 38 градусів.
  • Біль у горлі, можуть бути нальоти та почервоніння.
  • Збільшення лімфовузлів (переважно шийних).
  • Слабкість та почуття втоми (може тривати місяцями).
  • Головний біль, ломота у тілі.
  • Збільшення селезінки, біль у животі.

У дітей до 5 років може бути лише два симптоми.

Як ставлять діагноз?

  • ЗНа основі характерних симптомів.
  • Збільшення кількості лімфоцитів + атипові мононуклеари у загальному аналізі крові.
  • Виявлення антитіл до ВЕБ у крові.

Близько 10% захворювань, що нагадують за симптомами мононуклеоз, викликаються не ВЕБ (а цитомегаловірусом, вірусом герпесу 6 і 7 типу, токсоплазмозом тощо) і результат аналізу на антитіла або наявність ВЕБ буде негативним.

Нагадаємо, що лікарка розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми.

Крім того, лікарка назвала головні симптоми алергії на цитрусові.

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