Педіатр розповіла про небезпечну дитячу хворобу та назвала її симптоми

Інфекційний мононуклеоз – це вірусна хвороба, її викликає вірус Епштейн-Барра (ВЕБ), супроводжується болем та запаленням у горлі, збільшенням лімфовузлів, лихоманкою, слабкістю.

Що відомо про мононуклеоз

Найчастіше мононуклеозом хворіють діти та підлітки.

Більшість людей інфікуються ВЕБ в дитинстві й вони вже мають антитіла до вірусу в 90-95% випадків, але іноді при першій з ним зустрічі може виникнути гостре захворювання-інфекційний мононуклеоз.

ВЕБ відноситься до сімейства герпесвірусів і у нього також є здатність переходити в латентну (неактивну) фазу, без симптомів та проявів.

Як можна заразитися інфекцією?

Найчастіше зараження відбувається при контакті, вірус міститься в слині, наприклад, поцілунки, тому іноді її називають "хворобою поцілунків", також через чхання і кашель.

З часу зараження до появи симптомів мононуклеозу проходить у середньому від 4 до 6 тижнів.

Симптоми інфекційного мононуклеозу

Підвищення температури тіла вище 38 градусів.

Біль у горлі, можуть бути нальоти та почервоніння.

Збільшення лімфовузлів (переважно шийних).

Слабкість та почуття втоми (може тривати місяцями).

Головний біль, ломота у тілі.

Збільшення селезінки, біль у животі.

У дітей до 5 років може бути лише два симптоми.

Як ставлять діагноз?

ЗНа основі характерних симптомів.

Збільшення кількості лімфоцитів + атипові мононуклеари у загальному аналізі крові.

Виявлення антитіл до ВЕБ у крові.

Близько 10% захворювань, що нагадують за симптомами мононуклеоз, викликаються не ВЕБ (а цитомегаловірусом, вірусом герпесу 6 і 7 типу, токсоплазмозом тощо) і результат аналізу на антитіла або наявність ВЕБ буде негативним.