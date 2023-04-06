На Закарпатье дети болеют опасной болезнью: и это не COVID

Что известно о вспышке болезни

В Ужгороде с начала 2023 существенно выросло количество случаев заболевания скарлатиной. За период с января по март заболело 65 детей, из которых 32 – школьники и 31 – дошкольники.

Быстрому распространению способствует пребывание детей в укрытиях во время тревог.

По решению противоэпидемической комиссии медицинские работники учебных заведений и семейные врачи должны усилить разъяснительную работу среди родителей, чтобы те своевременно обращались к врачам, соблюдали все рекомендации, чтобы предупредить возникновение серьезных осложнений.

Руководители учебных заведений должны обеспечить соблюдение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в заведениях (ежедневный осмотр медицинскими работниками состояния здоровья детей в классах с фиксацией данных в соответствующих журналах), ежедневный утренний осмотр детей во время приема детей в группы заведений дошкольного образования, обеспечение надлежащего дезинфекционного режима.

Что такое скарлатина

Скарлатина – это инфекционное заболевание, которое проявляется в виде сыпи и ангины, и может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте 1-9 лет. После выздоровления у них формируется пожизненный иммунитет. Прививки от скарлатины нет.