Закарпатье снова затопило: стихия ударила в два раза сильнее (фото, видео)

В Закарпатье прошли сильные ливни (коллаж РБК-Украина)

В сети появились видео затопленного дождями Закарпатья

Закарпатье снова оказалось под ударом стихии. Регион затопило сильными ливнями. За два часа выпала 20-дневная норма осадков. Ливни затопили Межгорский район 28 июня.

Местные жители в социальных сетях делятся видео и фотографиями непогоды. Так, в сети появился видеоролик с затопленным селом Торун.

Село Торун затопило дождями (YouTube/Михаил Цендра)

"С 15:30 до 17:30 зафиксировано активную грозовую деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20 дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни", - сообщили на странице в Facebook Закарпатской ОГА.

В селе Торун речка вышла из берегов (facebook.com/odazakarpattya)

Паводок в селе Лопушное (видео: YouTube)

На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтопило одну новостройку и два жилых дома. Сейчас в регионе работают спасатели.

Напомним, сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

Как мы ранее писали, в сети появилось видео, как быстрые реки бегут по дорогам курорта Буковель.

Мы также писали о том, что в Черновцах река Прут выходит из берегов.

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Автор: Людмила Жукова